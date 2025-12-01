Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Peru Nolaskoain. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Peru Nolaskoain cumple un centenario para olvidar con la camiseta armera

El mediocentro zumaitarra alcanzó los 100 partidos oficiales con el Eibar el domingo, en su cuarta temporada siendo importante en el club

Marcos Rodríguez

Eibar.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:34

Comenta

El centésimo partido de Peru Nolaskoain con la elástica del Eibar llegó en el peor escenario posible: la contundente derrota por 4-0 ante el Racing de Santander que devolvió al equipo a puestos de descenso. El pivote de Zumaia, que no partió como titular, disputó toda la segunda mitad tras sustituir a Aritz Arambarri al descanso, en un encuentro que quedará lejos del recuerdo ideal para un hito de tal magnitud.

A sus 26 años, Nolaskoain alcanza los cien partidos oficiales como armero tras disputar cerca de 6.500 minutos de juego, 70 titularidades y haber anotado un total de 8 goles y repartido dos asistencias. Desde su llegada en la temporada 2022/23, inicialmente cedido por el Athletic Club, se consolidó rápidamente como pieza clave en el centro del campo.

La progresión del '8' llevó al Eibar a incorporarlo de manera definitiva en el mercado invernal del curso siguiente, y desde entonces su peso en el equipo ha sido constante. Nolaskoain se erigió en un futbolista imprescindible para Joseba Etxeberria, quien lo empleó en 37 encuentros durante la campaña 2024/25, y su peso en el equipo no disminuyó con la llegada de Beñat San José al banquillo.

Con altibajos pero con constancia, el mediocentro zumaiarra se ha convertido en un futbolista de mucho peso, y su compromiso, profesionalidad y constancia lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones del club.

Pese a que el centenario llegó en un día aciago para el conjunto armero, la trayectoria de Nolaskoain mantiene intacto su valor, especialmente en un momento crítico para el Eibar.

