Peio Berrizbeitia competirá con la selección nacional en Canfranc. P. B.

Eibar

Pello Berrizbeitia irá con la selección al Mundial de Trail y Mountain Running

El atleta del Club Deportivo Eibar ha sido confirmado por la Federación Española de Atletismo para disputar la Long Trail en los Pirineos

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha hecho oficial esta semana la convocatoria de la selección que competirá en el Campeonato del Mundo ... de Trail y Mountain Running, y en ella figura el nombre de Pello Berrizbeitia, atleta del Club Deportivo Eibar. El corredor eibarrés participará en la modalidad de Long Trail, una de las pruebas reinas de la cita, que se disputará el día 27 en los espectaculares parajes del Pirineo aragonés.

