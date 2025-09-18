Pello Berrizbeitia irá con la selección al Mundial de Trail y Mountain Running

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha hecho oficial esta semana la convocatoria de la selección que competirá en el Campeonato del Mundo ... de Trail y Mountain Running, y en ella figura el nombre de Pello Berrizbeitia, atleta del Club Deportivo Eibar. El corredor eibarrés participará en la modalidad de Long Trail, una de las pruebas reinas de la cita, que se disputará el día 27 en los espectaculares parajes del Pirineo aragonés.

El Mundial tendrá lugar en Canfranc, localidad que se ha ganado fama como uno de los templos del montañismo europeo y que acogerá entre los días 25 y 28 a más de 1.600 atletas de 73 países. Durante esos días, el trail running vivirá su gran fiesta internacional en un escenario de enorme dureza y belleza natural.

La Long Trail no es una carrera cualquiera: cuenta con 82 kilómetros de recorrido y 6.000 metros de desnivel positivo, atravesando un terreno de alta montaña plagado de cumbres, neveros tardíos y descensos técnicos que ponen a prueba no solo la resistencia, sino también la capacidad de sufrimiento y gestión de cada corredor. Es una prueba donde la épica se impone a la velocidad.

En la categoría masculina se espera un duelo de altura entre algunos de los grandes nombres de la especialidad: el estadounidense Adam Peterman (oro en 2021), el francés Benjamin Roubiol (oro en 2023), el italiano Andreas Reiterer (bronce en 2021 y plata en 2023) o el eslovaco Peter Frano (bronce en Innsbruck). Entre ellos se estrenará el propio Pello Berrizbeitia, que vivirá su debut mundialista junto a otros debutantes de renombre como Francesco Puppi (subcampeón del Short Trail en 2021) o el mediático estadounidense Jim Walmsley, ganador del UTMB en 2022 y récordman de la Western States 100.

La participación del corredor eibarrés supone un nuevo hito para el Club Deportivo Eibar, que ve cómo uno de sus atletas da el salto definitivo a la élite internacional. Desde la entidad armera han mostrado su satisfacción: «Para nosotros es un orgullo inmenso ver a Pello competir con la camiseta de la selección española en un Mundial. Es un premio a su esfuerzo, constancia y dedicación».

Con su convocatoria oficial, el atleta eibarrés afronta el reto más importante de su trayectoria, con la oportunidad de dejar el nombre de Eibar en lo más alto del trail running mundial.