Paula Calvo lidera la brillante semana del Eibar Igerixan con su oro en Barcelona

Gran semana para el Eibar Igerixan, que ha cosechado importantes resultados tanto en el ámbito nacional como en el provincial. La cita más destacada llegó ... en Barcelona, donde se celebró el Campeonato de España entre los días 13 y 16 de noviembre. Hasta allí viajaron dos representantes del club, los hermanos Calvo: Paula e Iker. Paula participó en las pruebas de 50 espalda, 400 estilos, 200 espalda, 100 libre y 100 espalda, mientras que Iker compitió en 50 y 100 espalda. La nadadora eibarresa brilló especialmente en la final B de 400 estilos, en la que se alzó con la primera posición, confirmando su excelente progresión y competitividad a nivel estatal.

Liga Provincial de Invierno

Tras la gran experiencia nacional, el club regresó a la competición territorial para disputar el sábado 15 de noviembre la Segunda Jornada de la Liga Provincial de Invierno, celebrada en el polideportivo de Azpeitia. El Eibar Igerixan compitió con una amplia representación en categorías escolar y federada, firmando numerosos podios y mostrando el crecimiento constante de su cantera.

El equipo femenino escolar estuvo formado por Malen Pedrosa, Ane Larrañaga, Lucía Guerrero y Lorea Cuervo. En categoría federada participaron, por parte del equipo femenino, Nora Guinea, Naroa Osa, Itziar Eiriz, Izaro Oneka, Itsaso Castrillo, Ane Osa, Elaia Mujika, Nahia Martínez, Irama Martínez y Jone Avellanes; mientras que el equipo masculino estuvo integrado por Jokin Oneka, Asier Gómez, Julen Canales, Julen Prieto, Ibrahiim Benslaiman, Issam Mokaddem y Anes Abderrahamne.

Los deportistas del club completaron grandes actuaciones: Asier Gómez fue primero en 400 estilos y tercero en 200 braza; Jokin Oneka fue segundo en 400 estilos y 200 braza; y Anes Abderrahamne logró la tercera plaza en 50 libre y la segunda en 200 libre. En el cuadro femenino, Elaia Mujika fue tercera en 50 libre; Naroa Osa, tercera en 100 espalda; Ane Larrañaga ganó los 100 espalda y fue segunda en 50 libre; Malen Pedrosa se impuso en 100 braza y fue segunda en 100 estilos; y Lorea Cuervo finalizó tercera en 100 braza y segunda en 50 mariposa.

El buen rendimiento se reflejó también en los relevos: el equipo masculino formado por Anes Abderrahamne, Julen Canales, Jokin Oneka y Asier Gómez fue tercero en el 4x100 libre, mismo puesto que el femenino integrado por Elaia Mujika, Ane Osa, Naroa Osa e Itsaso Castrillo.

Con estos resultados, el Eibar Igerixan cierra una semana sobresaliente, reforzando su presencia en competiciones nacionales y consolidando su excelente nivel en la temporada de invierno. El club afronta con optimismo las próximas citas del calendario, decidido a continuar creciendo y llevando el nombre de Eibar a lo más alto de la natación guipuzcoana y estatal.