Paula e Iker Calvo representaron al club eibarrés en el Campeonato Nacional en Barcelona. Eibar Igerixan
Eibar

Paula Calvo lidera la brillante semana del Eibar Igerixan con su oro en Barcelona

El club eibarrés también firmó numerosos podios el sábado pasado en Azpeitia, confirmando sugran arranque en la temporada de invierno

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:20

Gran semana para el Eibar Igerixan, que ha cosechado importantes resultados tanto en el ámbito nacional como en el provincial. La cita más destacada llegó ... en Barcelona, donde se celebró el Campeonato de España entre los días 13 y 16 de noviembre. Hasta allí viajaron dos representantes del club, los hermanos Calvo: Paula e Iker. Paula participó en las pruebas de 50 espalda, 400 estilos, 200 espalda, 100 libre y 100 espalda, mientras que Iker compitió en 50 y 100 espalda. La nadadora eibarresa brilló especialmente en la final B de 400 estilos, en la que se alzó con la primera posición, confirmando su excelente progresión y competitividad a nivel estatal.

