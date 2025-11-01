Oxygen se alza con el XIII Premio On Ekin y Xábalo conquista al público

A. E. EIBAR. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La apuesta por el emprendimiento local volvió a tener su gran cita en Eibar. El pasado jueves, el mercado de Errebal Plazia acogió la décimo tercera edición de los Premios On Ekin, el concurso de ideas y proyectos empresariales que impulsa Ekingune, la asociación para la cooperación y promoción entre personas emprendedoras.

Nueve iniciativas presentaron sus propuestas ante más de sesenta asistentes y un jurado formado por agentes económicos y sociales de la comarca, en un acto en el que se mezclaron negocio, innovación y mucho networking.

El evento contó con la presencia del alcalde de Eibar, Jon Iraola, y de la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Formación, Vanesa Hortas, además de los representantes de Laboral Kutxa, Karlos Barrenetxea y Diego Pequerull, entidad que patrocinó el primer premio. Antes de las defensas de los proyectos, los asistentes pudieron escuchar una ponencia de Urko de la Torre e Ian Blanco sobre la actividad y el aporte de valor de ADI Revolution, que sirvió de marco inspirador para las presentaciones posteriores.

Bienestar integral

Tras las exposiciones de los nueve proyectos, el jurado decidió otorgar el Premio On Ekin 2025, dotado con 2.000 euros, a Oxygen S. Coop., promovido por Julia Quintana y Sergio Nievas. Su propuesta consiste en la puesta en marcha en Eibar de un centro integral de bienestar que combina tres dimensiones que el mercado demanda cada vez más: actividad física, cuidado estético y sostenibilidad.

El futuro espacio de Oxygen integrará un gimnasio de última generación, orientado a entrenamiento funcional y personalizado, una cabina de estética ecológica y vegana, que ofrecerá tratamientos libres de tóxicos y con productos respetuosos con la piel, junto con venta y recomendación de productos sostenibles, alineados con la salud de la persona y del entorno.

La filosofía del proyecto pasa por ofrecer una experiencia completa de equilibrio y bienestar, donde el cuidado del cuerpo no esté reñido con la responsabilidad ambiental. Esa combinación de tendencia de mercado (wellness), innovación en el servicio y enfoque cooperativo fue uno de los aspectos mejor valorados por el jurado, que vio en Oxygen un proyecto «maduro, con una propuesta clara y con recorrido en la ciudad».

Comercio de cercanía

El Premio Popular, decidido por votación de las personas asistentes, recayó en Xábalo, la iniciativa de Jon Gabilondo que propone un negocio muy de calle: una panadería y tienda de chucherías en el centro de Eibar que apuesta por producto artesanal, opciones más saludables y un fuerte compromiso social. La idea de Xábalo no es solo vender pan y golosinas, sino recuperar el pequeño comercio como punto de encuentro, atraer a familias y jóvenes al centro y poner cara y nombre al servicio diario.

El galardón, dotado con 1.000 euros más 5 euros por cada inscripción al certamen reconoce precisamente esa conexión con la ciudadanía y el enfoque de revitalización comercial que el proyecto plantea para el centro urbano de Eibar.

La jornada mantuvo el formato habitual: photocall inicial, ponencia inspiradora, pitch de los nueve proyectos y, para cerrar, espacio de conversación entre personas emprendedoras. EL evento se cerró con el servicio de pintxos del Baratze.