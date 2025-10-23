Oskar Gascón, Premio de Honor del 38º certamen Indalecio Ojanguren

La organización de los XXXVIII Premios Indalecio Ojanguren abre este viernes, a las 18.30 horas, la exposición de las obras premiadas y seleccionadas ... en esta edición tradicional, acompañada de la difusión de todos los trabajos, dirigidos en acercar los procesos creativos al público.

La muestra dará a conocer los trabajos de una amplia comunidad fotográfica que profundiza en proyectos de autor, con atención especial a las narrativas sociales y territoriales que marcado el palmarés de este año. Igualmente, la organización ha hecho público el acta oficial de premios, que subraya la variedad temática y la solvencia técnica del conjunto de obras reconocidas.

Trabajos premiados

El Premio de Honor de esta edición ha correspondido al fotógrafo irundarra, afincado en Donostia, Oskar Gascón Marañon por su colección 'Uno, dos tres'. Gaskon ha sido ganador en múltiples concursos.

Según consta en el acta, el jurado valoró también la calidad formal, la coherencia narrativa y la capacidad de relato visual de colecciones y fotografías sueltas: 'Ofrenda', de Oskar Manso Navas (Vitoria, Álava), candidatura vinculada al colectivo Argizpi, en color, con su fuerza compositiva y el uso expresivo de la luz; 'Bauman', de Javier Arcenillas (Alcobendas, Madrid), quien destaca en blanco y negro por su densidad conceptual y resolución técnica; 'Una visión diferente: despoblación rural' centra el foco en el abandono del medio rural y sus efectos; 'Bombero', de Manuel Gallart Pablo (Montcada i Reixac), presentado desde la Agrupación Fotográfica Montcada, sobresale por la tensión narrativa del instante; y 'Sueños', de José López Giménez, (Sax, Alicante) , con afiliación a la Federación Levantina de Fotografía y a la Agrupación Fotográfica Villena, aporta una lectura intimista sustentada en altos contrastes.

Diferentes narrativas

En el capítulo de Premios Vascos, el acta otorga el primer premio a Aitor Arana Arruti (Gernika) por 'Lux in tenebris' (serie de tres imágenes en B/N), el segundo a Jose Agustin Gurruchaga (Bergara,) por 'Urko evoluc' y el tercero a Andrés Indurain Gutierrez; un palmarés que refuerza el peso del blanco y negro y la narrativa de territorio desde miradas autorales distintas.

En cuanto a los premios locales distinguen, el primero, a Juan Antonio Palacios Garcia, a Oscar Baglietto Landrach y a Einer Rodriguez Ponce ; mientras que el premio a la mejor fotografía juvenil (8–16 años) es para Nerea Solana Domínguez.

Finalmente, el acta certifica las candidaturas al Argizaiola, que recaen en Oskar Gascón Marañon, Oskar Manso Navas, Jose Agustin Gurruchaga, Aitor Arana Arruti, Andrés Indurain Gutierrez y Juan Antonio Palacios Garcia.