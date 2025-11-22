La OSI Debabarrena ha cumplido diez años
Eibar
Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:11
La organización sanitaria de la OSI Debabarrena ha cumplido diez años. Casi 300 personas, profesionales de los cuidados del sector sanitario pertenecientes a 11 organizaciones ... sanitarias de Osakidetza, profesorado y alumnado de la Universidad del País Vasco, docentes de centros formativos, representantes de centros tecnológicos, alcaldías y equipos técnicos de los municipios de la zona y personal clínico de centros gerontológicos, llenaron hasta el último asiento el teatro Coliseo. En el acto se dio cuenta de la consolidada trayectoria en la excelencia en cuidados, profesionalidad, compromiso, ganas y muchísima ilusión, que hicieron del encuentro un hito en la historia de esta OSI.
