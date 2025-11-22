Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Responsables sanitarios comarcas se juntaron en Eibar para conmemorar el aniverario de la OSI Debabarrena.
Eibar

La OSI Debabarrena ha cumplido diez años

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

La organización sanitaria de la OSI Debabarrena ha cumplido diez años. Casi 300 personas, profesionales de los cuidados del sector sanitario pertenecientes a 11 organizaciones ... sanitarias de Osakidetza, profesorado y alumnado de la Universidad del País Vasco, docentes de centros formativos, representantes de centros tecnológicos, alcaldías y equipos técnicos de los municipios de la zona y personal clínico de centros gerontológicos, llenaron hasta el último asiento el teatro Coliseo. En el acto se dio cuenta de la consolidada trayectoria en la excelencia en cuidados, profesionalidad, compromiso, ganas y muchísima ilusión, que hicieron del encuentro un hito en la historia de esta OSI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La OSI Debabarrena ha cumplido diez años

La OSI Debabarrena ha cumplido diez años