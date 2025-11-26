El órgano Helmholtz brillará en el Festival Abierto de Música de León en un duelo sonoro con el Hammond

El órgano Helmholtz de Eibar será uno de los protagonistas del Festival Abierto de Música de Órgano de León que tiene lugar este viernes ... y el sábado. En la década de los 50, tras escuchar un concierto de música de sala con un órgano en el Frontón Astelena, un grupo de antiguos alumnos de Armeria Eskola decidió iniciar el proceso de fabricación del órgano Helmholtz, que sería la primera réplica del famoso Hammond.

Los hermanos Jose y Jesus Ibaceta y Jose Elorza lideraron el proyecto y, al parecer, la construcción del teclado fue el momento más difícil del proceso. Al parecer, un organista les dijo: «Como sois hábiles mecánicos, construiréis el generado tonal, pero nunca haréis el teclado». Tras mucho tiempo de trabajo, consiguieron hacer la réplica y decidieron informar a la empresa americana del exitoso acontecimiento. Poco después, el ingeniero jefe de Hammond Organ vino a Eibar. Se quedó sombrado con el resultado y quiso saber de dónde habían obtenido el plano para la construcción del órgano, y los eibarreses le contestaron que habían conseguido hacer la réplica desmontado el órgano Hammond, traído de Ermua.

En total fueron cerca de 50 los órganos que se vendieron (Madrid, Valladolid, Santiago, Vitoria, Pontevedra...) Uno de ello fue trasladado a la central de la fábrica de Hammond en Chicago. Hacia 1970 comenzaron a fabricar aparatos de televisión y el 1 de marzo de 1972, Jose Ibaceta patento «un sistema de proyección de grandes imágenes de televisión en color por procedimiento óptico-eléctrico».

Todo ese patrimonio ha sido conservado por Jesús Maria Agirre que ha sido invitado a dar a conocer en León el órgano fabricado en Eibar. Agirre impartirá una conferencia este viernes y el músico Mikel Azpiroz ofrecerá un concierto. Un día más tarde, el sábado día 29, tendrá lugar el concierto de competición entre los órganos Hammond y Helmholtz.