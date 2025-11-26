Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jesús Maria Agirre y Aitor Alberdi, delante de un Helmholtz. ASKASIBAR

Eibar

El órgano Helmholtz brillará en el Festival Abierto de Música de León en un duelo sonoro con el Hammond

Jesús María Agirre ofrecerá una conferencia y el organista Mikel Azpiroz un concierto

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

El órgano Helmholtz de Eibar será uno de los protagonistas del Festival Abierto de Música de Órgano de León que tiene lugar este viernes ... y el sábado. En la década de los 50, tras escuchar un concierto de música de sala con un órgano en el Frontón Astelena, un grupo de antiguos alumnos de Armeria Eskola decidió iniciar el proceso de fabricación del órgano Helmholtz, que sería la primera réplica del famoso Hammond.

