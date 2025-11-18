Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

El Orfeón Debabarrena celebrará Santa Cecilia con un concierto en Ermua

A. E.

EIBAR.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

Un año más, el Orfeón Debabarrena (DBOR) se suma a la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un concierto especial, tras haber cantado en tierras palentinas. La cita será el sábado, día 22, a las 20.00 horas, en la iglesia de Santiago Apóstol de Ermua, donde la formación coral ofrecerá un cuidado programa con el que espera hacer disfrutar al público y compartir con él la fiesta de la música. El concierto incluirá un repertorio variado, que combinará piezas corales de diferentes estilos y épocas, desde obras más clásicas hasta arreglos contemporáneos y temas populares, con el objetivo de ofrecer una velada cercana y accesible para todos los públicos. La intención del Orfeón es que no se trate solo de un concierto al uso, sino de una auténtica celebración compartida, en la que la complicidad con los asistentes juegue un papel central.

