La oposición solicita anticipar la concesión de ayudas

El Pleno dio a conocer que el Ayuntamiento ha decidido inyectar 80.000 euros adicionales a la línea municipal de ayudas de 150.000 euros para la rehabilitación energética del barrio de Txonta, una de las actuaciones urbanas más vigiladas y simbólicas de la ciudad. Con este refuerzo, la partida pasa de los 150.000 euros ya consignados este año para transición energética a 230.000 euros, con el objetivo de rematar las obras de eficiencia de los portales que forman parte del Plan iniciado en 2018. El caso de Txonta es particular porque el barrio funciona como prueba piloto de regeneración urbana y energética, y está «muy monitorizado» por la Oficina de Txonta. Ese seguimiento permite saber en qué fase está cada portal y cuándo puede solicitar la ayuda. «Este año son dos los portales que pueden recibir la subvención y están plenamente informados», insistió el alcalde. El resto podrá optar en 2026, cuando se cierre definitivamente el programa. La oposición, sin embargo, pidió más anticipación. Isabel Fernández (Elkarrekin-Podemos) recordó que «los vecinos estaban preocupados porque no salían estas subvenciones» y que llamaron varias veces al Ayuntamiento sin una respuesta clara. «Son obras muy caras para una familia normal y corriente; la vida está muy cara y esta ayuda se necesita», apuntó, para añadir que «el Consistorio, con más de 50 millones de presupuesto, podría haber soportado una dotación algo mayor incluso si alguna comunidad se retrasaba». Iraola replicó que no es tan sencillo prever qué portales llegarán a tiempo porque esta ayuda es la última de la cadena: solo se calcula una vez que las ayudas del Gobierno Vasco y del Estado están adjudicadas y se conoce el déficit real que debe cubrir el Ayuntamiento. «Hasta que no se dicta la resolución de Etxebide no sabemos cuánto tenemos que poner municipalmente», explicó. De ahí que, en vez de reservar 300.000 o 400.000 euros sin uso, como ocurrió en alguna anualidad anterior, el Gobierno local haya optado por sacar ahora una convocatoria ad hoc para los portales pendientes del programa y aligerar el presupuesto de 2026. Desde EH Bildu, Arantza Mata recordó que Txonta forma parte de un acuerdo político previo con el PSE para combinar nuevas VPO, mejora de la movilidad y rehabilitación energética, por lo que valoró que se mantenga el apoyo económico. «No podemos oponernos a una línea que acompaña la transición energética del barrio». Así, pidió que el Ayuntamiento mantenga informadas a las comunidades».