Las obras de rehabilitación del edificio de la calle Barrena comienzan en noviembre

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado lunes abordó la reforma del antiguo taller Hermanos de Gabilondo que se concibe como pieza articuladora de la renovación del frente este junto a Estaziño–Azitain, donde el planeamiento prevé actuaciones sobre la traza ferroviaria y el espacio público. El Ayuntamiento insiste en un calendario financiero flexible para minimizar riesgos y optimizar recursos conforme avancen proyecto y obras. Así, se indicó su inminente inicio, en el mes de noviembre, para impulsar su rehabilitación integral como equipamiento de finalidad socioeconómica y palanca de la revitalización de la zona este. El alcalde, Jon Iraola, enmarcó el proyecto en la estrategia municipal de reutilizar edificios industriales en desuso y acompasar la inversión a la realidad de la obra. «A medida que el proyecto se desarrolla, ajustamos las herramientas de financiación al ritmo de las obras y a cuándo se van a necesitar los importes. Más allá de la cobertura de las vías del tren entre Estaziño y Azitain, había otros proyectos para la regeneración de la zona este; uno de ellos es, precisamente, el Taller de Gabilondo». Iraola subrayó la singularidad del inmueble. «Gabilondo ocupa media calle Barrena, estaba vacío y, por sus dimensiones, es difícil que un privado le encuentre uso. Desde el Ayuntamiento queremos reutilizar estos edificios para otros fines. Aquí tendrá finalidad socioeconómica; lo estamos haciendo también con Lapeyra, que se transformará en vivienda mediante cesión al Gobierno Vasco, y con la gestión de Larrañaga y Elorza para estacionamiento».

En este sentido, Iraola, señaló que «para dotar de mejores servicios al barrio tendremos que mejorar las plazas de estacionamiento, sobre todo porque se reducirán por la obra del Taller de Hermanos de Gabilondo y por el cambio de uso que tiene ahora el garaje junto a la gasolinera. Queremos atender la necesidad de aparcamiento en la zona». Desde EH Bildu, Arantza Mata defendió la apuesta por activar un nuevo eje de atracción en la parte este de la ciudad, «Es un proyecto potente que incorporará zonas de esparcimiento y estancia, también espacios cubiertos, muy demandados por la ciudadanía. Tiene mimbres para atraer personas y consolidar la revitalización».

Por su parte, Isabel Fernández, de Elkarrekin Podemos, reconoció la ambición de la propuesta y la necesidad de actuar, pero pidió prudencia sobre los efectos reales en el flujo peatonal y la vida del barrio. «Esperamos que sea motor tractor para el barrio. Nuestra crítica no busca que salga mal; al contrario se necesita esta transformación. El tiempo lo dirá».