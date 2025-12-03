Nuevo recorrido en Arrate para la 74ª edición del Cross Memorial Bolumburu

M. R. Eibar. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Cross Memorial Bolumburu regresa este año con cambios: la edición de este año, la número 74, se disputará el 14 de diciembre en Arrate, con un nuevo circuito diseñado para recuperar parte del trayecto utilizado en los 70.

La organización, a cargo del Club Deportivo Eibar, ha ajustado el recorrido para mejorar la accesibilidad y comodidad tanto de corredores como de espectadores. El cross forma parte del calendario oficial de la Euskal Kros Liga, integrando a su vez a las federaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El programa de salidas previsto para las distintas categorías dará comienzo a las 10.30 horas con las pruebas Sub-16 y Máster femeninas (2.700 m), seguido por las pruebas Sub-16 y Máster masculinas. A media mañana arrancarán las pruebas Sub-18, Sub-20 y Sub-23/Absolutas (3.480 m para juveniles, 6.750 m para adultos), y por la tarde las categorías infantiles, alevín y benjamín, con recorridos entre 460 y 2.340 metros, combinando salidas para mujeres y hombres.

La edición de este año aspira a ser una de las más multitudinarias gracias a la puesta en marcha del nuevo trazado, que apuesta por un entorno natural, terreno variado y accesos mejorados. Desde el Depor se anima a asistir y participar en el Bolumburu 2025.