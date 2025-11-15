Un nuevo puesto de caserío da vida al mercado de Errebal

A. E. EIBAR. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El Mercado de Errebal Plazia suma un nuevo inquilino con sabor a baserri. Víctor, productor de Kortezubi, ha puesto en marcha un nuevo puesto de venta de productos de caserío que incorpora a la oferta del mercado frutas, hortalizas y otros artículos de temporada procedentes directamente de su explotación, reforzando así la presencia de producto de kilómetro 0 en el corazón de Eibar.

La apertura de este nuevo puesto llega después de que el Ayuntamiento de Eibar sacara a licitación la concesión de un espacio fijo en el mercado, con un doble objetivo: ocupar los espacios vacantes y potenciar la actividad comercial en Errebal y su entorno. En convocatorias anteriores habían quedado desiertos un puesto de frutas y verduras y otro de carnicería-charcutería, lo que dejaba visible margen de mejora en la ocupación del mercado.

Con la llegada de Víctor y los productos de su caserío de Kortezubi se avanza en esa dirección. Su presencia refuerza la idea de Errebal como punto de encuentro entre el mundo rural y la ciudad, donde los consumidores pueden adquirir directamente del productor alimentos frescos, de cercanía y con trazabilidad clara. El Mercado de Errebal Plazia cuenta ya con puestos fijos de venta de productos locales (kilómetro 0), un espacio reservado para las tradicionales 'caseras' (baserritarras) que acuden con sus productos habituales, y una cafetería que abrió sus puertas en mayo de 2022 y que ha contribuido a generar flujo diario de personas más allá de los días fuertes de mercado.

Junto a ellos, la asociación Basagunea- Aza ta Porrua dispone también de un puesto propio para la venta de sus productos de kilómetro 0, consolidando una pequeña 'isla' de oferta agroalimentaria vinculada al territorio. Otro de los nombres que se ha sumado recientemente al proyecto de Errebal es el de Maite Bastida, del comercio Zapore, que a comienzos de año decidió dejar el local que ocupaba en la calle Toribio Etxebarria para instalarse en el mercado cubierto.