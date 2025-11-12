Una nueva promoción en Ibargain–Jardines para completar la conexión Estación y Paguey

El Ayuntamiento siempre ha tratado de conseguir una unión entre el paseo entre Legarre- Amaña con el nuevo Estación-Azitain, pero el túnel de ... Muzategi siempre lo ha impedido. Ahora una constructora se ha interesado por la transformación del entorno de la estación de tren de Eibar para levantar una nueva unidad residencial en el tramo situado entre la Estación y huerta situada junto al edificio industrial de Matxaria, ocupado por Escopetas Zubillaga.

Se trata de un suelo que hoy funciona como huerto, pero que el Plan General de Ordenación Urbana tiene clasificado como residencial precisamente para completar la regeneración del fondo de la calle Estación.

Modernizar la zona

La novedad de esta nueva fase no es sólo la construcción de viviendas y garajes, sino la obligación urbanística de abrir un paso de unión hacia Ibargain y Paguey, conexión que deberá respetar la edificación y que está llamado a convertirse en el eslabón que faltaba para coser el margen derecho de la estación con Jardines y con el eje Paguey–Blas Etxebarria. No hay que olvidar que en los últimos años ya se había actuado en este mismo ámbito con otra promoción que permitió habilitar un vial de salida hacia Paguey, ordenar la trasera de las naves y dar continuidad a los accesos a las viviendas ya construidas junto a la parroquia de San Agustín. Esa misma promotora procede a la construcción de un bloque más próximo a la iglesia y con una urbanización que incorpore iluminación, saneamiento y un itinerario peatonal cómodo hacia la parte alta. Urbanísticamente, la operación encaja con la filosofía municipal de ir recuperando pequeños vacíos dentro del casco consolidado antes que abrir desarrollos periféricos. Así, se crea vivienda bien situada, pegada al transporte público y a los servicios, y al mismo tiempo se resuelve un problema de conectividad de años, porque la parte trasera de la Estación funcionaba como un fondo de saco difícil de atravesar.

Con el nuevo paso, quienes lleguen en tren podrán salir hacia Jardines o hacia Errebal sin tener que dar rodeos, mientras que los residentes de Ibargain y Paguey ganarán una mejor conexión con la Estación.

El Ayuntamiento deberá ahora concretar los parámetros de la edificación y las condiciones del paso público, pero fuentes municipales dan por hecho que la actuación permitirá completar la unidad de actuación que el Plan General dibujaba entre Estación, Paguey, Blas Etxebarria e Ibargain, convirtiendo un espacio más modernizado mejor cosido, con más vivienda y recorridos urbanos más lógicos, tendentes a evitar la falta de accesibilidad.