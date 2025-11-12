Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una constructora se ha interesado en crear una nueva unidad residencial entre la Estación y la huerta junto a Matxaria.

Eibar

Una nueva promoción en Ibargain–Jardines para completar la conexión Estación y Paguey

La construcción de viviendas vendría acompañada de un paso entre calles y pondría punto final a la urbanización de la zona

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El Ayuntamiento siempre ha tratado de conseguir una unión entre el paseo entre Legarre- Amaña con el nuevo Estación-Azitain, pero el túnel de ... Muzategi siempre lo ha impedido. Ahora una constructora se ha interesado por la transformación del entorno de la estación de tren de Eibar para levantar una nueva unidad residencial en el tramo situado entre la Estación y huerta situada junto al edificio industrial de Matxaria, ocupado por Escopetas Zubillaga.

