La nueva app Eibarkirolak facilitará el uso de las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento ha dado un nuevo paso en la modernización de sus servicios con el lanzamiento de Eibarkirolak, una aplicación móvil pensada para facilitar ... el día a día de las personas que utilizan las instalaciones deportivas municipales y, al mismo tiempo, fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía.

Newsletter

La nueva app reúne en un único espacio digital toda la información necesaria para organizar la actividad física en la ciudad: datos actualizados sobre instalaciones, calendarios y horarios, reserva de pistas, gestión de abonos y matrículas en cursos, además de noticias y avisos importantes que llegan en forma de notificación inmediata al teléfono móvil. «Eibarkirolak supone un paso importante hacia la modernización de nuestros servicios», subraya el alcalde de Eibar, Jon Iraola. «Queremos que cualquier persona pueda consultar horarios, reservar pistas o gestionar su abono desde el móvil, de forma sencilla y accesible».

La herramienta nace, precisamente, para reducir trámites presenciales y convertir el móvil en la puerta de entrada a la oferta deportiva municipal.

Desde ahora, los usuarios podrán, por ejemplo, consultar qué instalaciones están disponibles, en qué franjas horarias, y realizar la reserva de una pista en cuestión de segundos, sin necesidad de llamar por teléfono ni acercarse al polideportivo. Del mismo modo, será posible tramitar altas y bajas de abonos o inscribirse en cursos y actividades organizadas por el Servicio Municipal de Deportes.

El concejal de Deportes, Andoni Ameztoy, destaca el cambio que esta herramienta puede suponer en el día a día de las personas usuarias. «La app agiliza trámites que antes requerían desplazamientos o llamadas».

Además, las notificaciones permitirán avisar de cualquier cambio en horarios, incidencias o novedades, ofreciendo un servicio más cercano y eficaz para todos los usuarios y todas las usuarias».

Uno de los puntos fuertes de Eibarkirolak es precisamente la información en tiempo real. Ante posibles modificaciones de horarios, ocupación de instalaciones, cierres puntuales o nuevas actividades, la aplicación enviará avisos instantáneos, evitando así desplazamientos innecesarios y mejorando la planificación de quienes entrenan de forma habitual.

El Ayuntamiento subraya que la aplicación no está pensada solo para deportistas federados o usuarios intensivos de los polideportivos, sino para cualquier vecino o vecina que quiera hacer deporte de forma más organizada: desde quien alquila una pista de forma esporádica hasta familias que buscan cursos para niños y niñas, pasando por personas adultas que desean retomar la actividad física y necesitan información clara y ordenada.

Con Eibarkirolak, el Consistorio refuerza su apuesta por una gestión más digital, eficiente y cercana, al tiempo que lanza un mensaje claro: facilitar la práctica deportiva es también una política de salud pública. Menos barreras, menos burocracia y más opciones al alcance de la mano para moverse, entrenar y cuidarse en Eibar.

Reformas instalaciones

A lo largo de este año, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una batería de actuaciones en polideportivos, frontones y campos de fútbol con un objetivo claro: ofrecer espacios más modernos, seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de quienes practican deporte en la ciudad. Entre las mejoras han estado múltiples y variadas, desde la sustitución de maquinaria en salas fitness hasta la reparación de humedades en vestuarios, pasando por reformas estructurales y la introducción de nuevas tecnologías en los recintos deportivos. En esta dirección, en el polideportivo Ipurua, se ha llevado a cabo la renovación completa de los vestuarios, en el área de duchas y grifería, junto con el repaso de la fachada y el pintado de la entrada. Otras intervenciones incluyen la reparación de la rampa de acceso a la piscina interior, la sustitución de las máquinas en la sala fitness, la renovación de la pista central y la instalación de una nueva luminaria, junto a la mejorará tanto la eficiencia energética.