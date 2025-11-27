La Navidad ilumina las calles

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

La Navidad toma oficialmente las calles con el encendido de la iluminación festiva desde la tarde de ayer jueves. La cita, muy concurrida, estuvo acompañada de música, juegos infantiles y reparto de chocolate caliente. Pequeños y mayores disfrutaron de un ambiente pensado para todas las edades en pleno corazón de la ciudad. El Ayuntamiento ha destinado alrededor de 100.000 euros a la decoración luminosa. El objetivo es convertir el centro en un espacio de encuentro y dinamizar la vida social. La programación incluirá actividades familiares, infantiles y juveniles que prolongarán el espíritu festivo.