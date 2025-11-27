Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

La Navidad ilumina las calles

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

La Navidad toma oficialmente las calles con el encendido de la iluminación festiva desde la tarde de ayer jueves. La cita, muy concurrida, estuvo acompañada de música, juegos infantiles y reparto de chocolate caliente. Pequeños y mayores disfrutaron de un ambiente pensado para todas las edades en pleno corazón de la ciudad. El Ayuntamiento ha destinado alrededor de 100.000 euros a la decoración luminosa. El objetivo es convertir el centro en un espacio de encuentro y dinamizar la vida social. La programación incluirá actividades familiares, infantiles y juveniles que prolongarán el espíritu festivo.

