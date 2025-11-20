Nace la plataforma Eibarko mendiak bizirik contra el parque eólico entre Eibar, Soraluze y Bergara

A. E. EIBAR. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

La inquietud que ha generado el proyecto de un parque eólico en los montes de Eibar ha cristalizado en una nueva plataforma ciudadana: Eibarko mendiak bizirik. El colectivo, surgido en las últimas semanas, agrupa a eibarreses preocupados por el impacto que tendría la instalación de seis grandes aerogeneradores en uno de los pocos pulmones verdes del municipio.

El proyecto, promovido por la empresa andaluza Arena Power Solar 10, prevé la construcción de una central eólica de seis molinos de 200 metros de altura en terrenos de Eibar, Soraluze y Bergara.

Los aerogeneradores serían visibles desde numerosos puntos de la ciudad y, según denuncian desde la plataforma, vendrían acompañados de una profunda transformación del entorno de cumbres y caseríos.

Más allá del impacto visual de las torres, Eibarko mendiak bizirik subraya las infraestructuras asociadas al parque como uno de los elementos más preocupantes como la Apertura o ampliación de pistas de unos seis metros de ancho, necesarias para el transporte de componentes de gran tamaño. Asimismo, avisan de la construcción de grandes plataformas de hormigón en las cimas para cimentar los aerogeneradores. Subrayan que también está previsto «el movimiento de miles de metros cúbicos de tierra y la desaparición de miles de árboles, con la consiguiente pérdida de suelo y hábitat».

Desde la plataforma recuerdan que la zona afectada constituye «uno de los escasos pulmones verdes de Eibar», un espacio que combina bosque, explotaciones rurales, caseríos, cimas frecuentadas por montañeros y restos históricos vinculados a la memoria de la ciudad. «Estamos hablando de un entorno que da respiro a Eibar, tanto ambiental como socialmente. No es un descampado sin valor», señalan desde el grupo.

Eibarko mendiak bizirik celebra reuniones semanales abiertas a cualquier persona interesada en informarse o colaborar. La próxima cita será el miércoles 26 de noviembre, a las 18.30 horas, en Kultu. El grupo anima a vecinos y vecinas de todas las edades a acercarse «aunque solo sea para escuchar y preguntar», convencido de que el futuro de los montes de Eibar «no puede decidirse a espaldas de la ciudadanía».