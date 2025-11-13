El Museo de la Industria Armera organiza visitas guiadas

A. E. EIBAR. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El Museo de la Industria Armera de Eibar volverá a abrirse al público de una manera especial este sábado 15 de noviembre, con una nueva jornada de visitas guiadas gratuitas a su exposición permanente.

La iniciativa, que el museo organiza de forma periódica, busca acercar el patrimonio industrial eibarrés a la ciudadanía y ofrecer una mirada contextualizada sobre la historia de la ciudad y su evolución ligada a la industria armera y metalúrgica, sí como la serie de productos que le dieron fama.

En esta ocasión se han programado dos sesiones diferenciadas por idioma. A las 17.00 horas, la visita guiada será en euskera y a las 18.30 horas será en castellano. Cada recorrido tendrá una duración aproximada de 90 minutos, tiempo en el que las personas asistentes podrán conocer con detalle las piezas más singulares del fondo del museo, así como las claves históricas, sociales y tecnológicas que explican el desarrollo industrial de Eibar.

Las visitas cuentan con un aforo máximo de 20 personas por sesión, por lo que será imprescindible inscribirse con antelación. La admisión de plazas se realizará por orden de inscripción, hasta completar el cupo previsto.

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción a través de alguno de estos canales del Museo de la Industria Armera, en el teléfono: 943 70 84 46 o en el email: museoa@eibar.eus.