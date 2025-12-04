La muestra de fotografía del Depor abre sus puertas

A. E. EIBAR. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

La comisión de fotografía del Club Deportivo abre hoy la exposición anual de sus socios, en Portalea. En la muestra se mostrará el trabajo, bajo tema libre, de los fotógrafos de esta entidad. En esta ocasión, se darán a conocer tres fotografías del autor que conjugan diferentes estilos fotográficos y maneras de ver la realidad, bajo su particular mirada. La exposición estará abierta hasta el 11 de enero.