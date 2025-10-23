Muestra de la Asociación Vasca de Acuarelistas

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

La Asociación Vasca de Acuarelistas (AVA-EAE) ha elegido Portalea para una de las paradas de su exposición internacional itinerante con la que conmemora su 80º aniversario. La propuesta, concebida como un viaje contemporáneo a través del agua y el color, reúne obras y una selección de acuarelas que dialogan con el público desde registros muy diversos. La exposición se abre el sábado a las 12.30 horas. Como parte del programa, antes, a las 11.00 horas, la sala acogerá una clase magistral a cargo de Nono García, reconocido por su dominio de la luz y su capacidad para sugerir atmósferas con mínimos trazos.