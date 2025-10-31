«Estamos muy motivados, vamos con todo» El Eibar se mide al Almería a las 21.00 horas tras un jarro de agua fría en forma de lesiones y con la obligación de empezar a sumar puntos a domicilio

San José se aferra al estilo del Eibar de cara la visita a Almería, marcada por las lesiones de última hora de Adu Ares y Nolaskoain.

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El Eibar afronta esta noche una prueba de enorme exigencia en el UD Almería Stadium. Los armeros se miden al Almería a partir de las 21.00 horas en un duelo clave para reforzar sensaciones y confirmar que el triunfo copero ante el Náxara ha servido para encender la chispa competitiva también en liga. El equipo viajó ayer por la tarde a tierras andaluzas tras completar un entrenamiento matinal que dejó dos malas noticias: las lesiones de Adu Ares y Peru Nolaskoain, que no pudieron finalizar la sesión y serán baja hoy.

«No puedo ocultar mi desencanto», admitió Beñat San José en la rueda de prensa previa. El técnico explicó que Adu Ares sufre molestias en la rodilla y Nolaskoain arrastra una sobrecarga en el sóleo. Ambos futbolistas se suman a las ausencias de Sergio Álvarez, en la recta final de su recuperación, y de Cubero. Para San José, estas lesiones pueden deberse a la seriedad con la que trabaja el equipo: «Somos un equipo muy intenso que entrena cada día al máximo».

El Almería llega lanzado, tercero en la clasificación y con siete partidos oficiales consecutivos sin perder. Su arsenal ofensivo, con futbolistas como Embarba, Baptistao o Arribas, obliga a extremar precauciones. «Es un equipo de mucha calidad, con jugadores que dominan muy bien la mediapunta y un entrenador con mucho nivel», valoró el técnico armero. El reto será contener ese caudal ofensivo sin renunciar al estilo: «Queremos ser fieles a nuestra identidad».

La profundidad y la verticalidad vuelven a ser conceptos clave. San José insistió en que el equipo ha mejorado en ese aspecto. «Detectamos que necesitábamos más rupturas y más ataque al espacio. Contra el Leganés se vio un aumento de esa profundidad y eso debemos mantenerlo», reafirmó el donostiarra.

El míster tampoco ocultó su satisfacción con el rendimiento del equipo jugando con dos delanteros: «Me gustó mucho ese 4-4-2. Te da inmediatez en el área y volumen ofensivo». Aunque no confirmó si repetirá fórmula, dejó claro que es una herramienta fiable para ciertos partidos.

Ganar confianza fuera de casa

La victoria copera ante el Náxara ha aliviado la presión externa y, sobre todo, interna. Ha sido la primera del curso a domicilio y ha servido para reforzar la moral: «Pasar ronda es muy importante. Hoy ya todos los jugadores han sido titulares alguna vez y eso es positivo». Pero San José fue tajante: el reto auténtico está en liga. «No podemos seguir sin puntuar fuera de casa. Es muy importante hacerlo mañana».

Para ello, el entrenador pide contundencia cuando el equipo domine: «En los momentos buenos tenemos que aprovechar y materializar. Las sensaciones están ahí, pero necesitamos transformar el juego en puntos».

El Eibar viaja a Almería ocupando la decimoquinta plaza, con 13 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso. El margen es mínimo y la igualdad, máxima. Pero hay convicción. «El equipo está muy bien y veo a los jugadores con muchísima motivación», aseguró San José. «Nadie puede decir que este Eibar no va por los partidos fuera y que no tiene una identidad y una idea de juego muy marcadas».

Con bajas sensibles, un rival en plena efervescencia y la necesidad imperiosa de sumar, el Eibar encara una noche exigente. El triunfo copero fue un paso. Hoy, el equipo quiere confirmar que el camino correcto ya está trazado. «Hay que ir partido a partido», concluyó San José, «pero este sábado tenemos un gran reto y vamos con toda la ilusión».