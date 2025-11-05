«La moneda puede caer de cara si seguimos empujando hacia adelante» Olaetxea se aferra a la perseverancia de un Eibar que necesita ganar el sábado al Albacete para tomar oxígeno en la clasificación

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Eibar atraviesa el momento más delicado de la temporada. Tras la derrota por 3-1 en Almería, los armeros afrontan una semana clave instalados al borde de los puestos de descenso. La falta de victorias mantiene al equipo en una situación de peligro. Este sábado llega a Ipurua el Albacete, rival directo y duelo señalado en rojo para empezar a levantar el vuelo.

En este contexto compareció ayer Lander Olaetxea, una de las voces experimentadas del vestuario. El centrocampista vizcaíno, de 32 años, apeló a la serenidad y al trabajo para reconducir la dinámica. «Sabemos que los resultados están ahí», reconoció. «Debemos centrarnos en el partido contra el Albacete, cogiendo lo que hemos hecho bien en anteriores partidos y puliendo los errores. La contundencia en las áreas está siendo clave y queremos enfocarnos en nuestras virtudes para hacerles daño y ganar estos tres puntos en casa».

La realidad es que el Eibar ha mostrado buenos tramos de juego a lo largo del curso, pero la irregularidad y la fragilidad fuera de casa han penalizado al equipo. Con un solo punto en seis salidas, la permanencia exige un cambio de guion cuanto antes. Ipurua ha sido el gran fortín del Eibar hasta ahora, donde el equipo se mantiene invicto tras cinco jornadas. «Jugar en casa siempre te da un plus», admitió Olaetxea. «No sé la causa exacta de por qué no estamos sacando los resultados deseados fuera, pero otra vez viene un partido en Ipurua y nos tenemos que agarrar a ello para sacar los tres puntos, que los necesitamos».

A nivel personal, el vizcaíno dijo sentirse plenamente integrado tras su llegada en verano. «Estoy muy contento, desde el principio me han tratado de forma extraordinaria. Estoy disfrutando y aprendiendo mucho. El equipo va evolucionando y debemos adaptarnos. Cuando lleguen las victorias será más evidente esa evolución». El mediocentro destacó, además, el componente humano del club: «Sobre todo la cercanía en todos los sentidos. Con la gente del club, el pueblo, la afición. Eso ayuda al jugador a sacar su mejor versión».

El de Abadiño afrontará el encuentro con un componente emocional extra, ya que se reencontrará con el Albacete, club en el que militó entre 2022 y 2024. Un duelo especial, pero con las prioridades claras. «Es bonito enfrentarme a ellos, pero les desearé toda la suerte del mundo a partir del domingo».

Su mensaje final fue directo: trabajo, unión y confianza en que el giro de tendencia llega pronto. «Vamos a salir con las ganas de reválida que nos quedaron en Almería para revertir la situación. Queremos que se queden los tres puntos aquí y vivir una tarde bonita en Ipurua». Sobre la presión, abogó por mantener la estabilidad emocional: «Los equipos que se mantengan arriba serán los que sepan mantenerse estables. Debemos tener la cabeza fría para agarrarnos fuerte a lo que viene». Y concluyó con una imagen optimista: «Que caiga la moneda de cara depende de nosotros. De seguir empujando. El viento nos dará ese empujón».

Ipurua dictará sentencia el sábado. El Eibar, herido pero firme en su identidad, se aferra a su estadio para iniciar la reacción y alejar los fantasmas.

Adu Ares será operado hoy

El extremo armero, Adu Ares, será intervenido hoy en Donostia mediante una artroscopia en la rodilla izquierda para solucionar las molestias causadas por un cuerpo libre articular, dolencia que le ha impedido ejercitarse con el grupo y que finalmente lo dejará fuera de la convocatoria.