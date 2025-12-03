Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Empresas de la comarca de Debabarrena asistieron a la jornada sobre ahorro energético. ECHALUCE

Eibar

Miteco y EVE llaman a las empresas a contar con los Certificados de Ahorro Energético

Los instituciones explican el sistema que «paga por cada kilovatio que se deja de consumir» y que Euskadi apenas está utilizando

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30

El Izarra Centre de Ermua acogió este miércoles un congreso singular: por primera vez, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ( ... Miteco), el Ente Vasco de la Energía (EVE) y los principales agentes del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) se sentaron en una misma sala para lanzar un mensaje claro a empresas, comunidades de vecinos y administraciones públicas vascas. «Hay dinero encima de la mesa por cada kilovatio que se deja de consumir y no lo estamos aprovechando».

