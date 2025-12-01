Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los 'mini políticos' adolescentes celebraron un pleno municipal para tratar proyectos que les preocupan. UDALA

Eibar

Mini Politikariak abre el curso político infantil con proyectos para reconquistar Eibar

El consejo de infancia y adolescencia reúne a 16 niños y niñas que debaten sobre espacios de juego, limpieza urbana y seguridad local

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

Eibar ha estrenado estos días su particular curso político infantil. Bajo el nombre de Mini Politikariak, el consejo de infancia y adolescencia del municipio ... ha celebrado su sesión plenaria inaugural, en la que los 16 niños y niñas que lo integran asumieron el papel de representantes de su generación y trasladaron directamente sus inquietudes y propuestas al alcalde, Jon Iraola, y a la concejala de Servicios Sociales, Sonia Archeli.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mini Politikariak abre el curso político infantil con proyectos para reconquistar Eibar

Mini Politikariak abre el curso político infantil con proyectos para reconquistar Eibar