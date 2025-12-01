Mini Politikariak abre el curso político infantil con proyectos para reconquistar Eibar

Eibar ha estrenado estos días su particular curso político infantil. Bajo el nombre de Mini Politikariak, el consejo de infancia y adolescencia del municipio ... ha celebrado su sesión plenaria inaugural, en la que los 16 niños y niñas que lo integran asumieron el papel de representantes de su generación y trasladaron directamente sus inquietudes y propuestas al alcalde, Jon Iraola, y a la concejala de Servicios Sociales, Sonia Archeli.

Con esta iniciativa, Eibar da un paso más en su candidatura al sello UNICEF de Ciudad Amiga de la Infancia 2026.

El nombre del órgano no es casual ni impuesto desde arriba. Fue elegido en mayo de este año por los propios participantes, en una votación interna, como una forma de apropiarse del espacio y darle un tono cercano y desenfadado a una experiencia muy seria: aprender a participar y a incidir en la vida pública de la ciudad.

En esta primera sesión del curso, los 'mini políticos' arrancaron repasando el trabajo desarrollado a finales del pasado año escolar. Volvieron sobre las cuestiones que ya habían planteado en el anterior pleno y comprobaron qué respuestas y avances podía ofrecer ahora el equipo de gobierno.

En este sentido, el mensaje del alcalde fue claro: las aportaciones de los más jóvenes no son un adorno, sino una pieza a tener en cuenta en las decisiones municipales. Jon Iraola agradeció expresamente el esfuerzo del grupo y subrayó que «gracias a su trabajo, Eibar es una ciudad mejor». El regidor dedicó buena parte de su intervención a contestar, una por una, las preguntas y propuestas que los niños le habían hecho en el último encuentro, especialmente las relacionadas con nuevos espacios de juego, áreas cubiertas y lugares de relación seguros para la infancia y la adolescencia.

El alcalde detalló proyectos municipales en marcha que apuntan precisamente en esa dirección: habilitación de zonas de esparcimiento, algunos espacios protegidos de la lluvia y del mal tiempo, y la voluntad de seguir abriendo la ciudad a usos lúdicos y comunitarios pensados para los más pequeños.

Un nuevo ocio

La idea de fondo es que el ocio infantil no se limite a centros comerciales o pantallas, sino que encuentre su sitio en plazas, parques y equipamientos públicos. En esta dirección, la sesión sirvió también para poner en valor recursos que ya existen en el municipio, pero que a menudo pasan desapercibidos. Se recordó, por ejemplo, que las instalaciones municipales permanecen abiertas los fines de semana para practicar distintos deportes y ocio, o que hay espacios de juegos de mesa y actividades gestionados por asociaciones locales que pueden convertirse en puntos de encuentro para niños y adolescentes.

Otro bloque importante del debate giró alrededor de la limpieza y el equipamiento urbano. Los miembros del consejo expresaron su preocupación por el estado de algunas calles, la presencia de suciedad o pequeños actos incívicos, y reivindicaron la necesidad de que todos los vecinos, empezando por los propios menores, se sientan responsables del cuidado de la ciudad.

Los representantes municipales recogieron estas inquietudes y se comprometieron a reforzar tanto las campañas de concienciación como el seguimiento de determinadas zonas. Tras el pleno conjunto, los 16 integrantes de 'Mini poLitikariak' continuaron trabajando en una segunda parte de la sesión, ya en formato de taller, para perfilar su gran proyecto del curso: 'Reconquistando los espacios'.

Estudiar espacios

Esta iniciativa consiste en 'mapear' Eibar desde la mirada de la infancia, identificando lugares con poca iluminación, problemas de accesibilidad, barreras arquitectónicas, puntos considerados peligrosos o zonas con baja visibilidad donde no se sienten tranquilos.

El objetivo es elaborar un diagnóstico detallado y, a partir de ahí, formular propuestas concretas de mejora que serán elevadas al alcalde y al equipo de gobierno. Los niños y niñas no se limitarán a señalar problemas: también localizarán espacios que ya funcionan bien como lugares de juego, relación o paso seguro, con la idea de que sirvan de referencia para futuras intervenciones urbanísticas o de movilidad. En paralelo, el consejo está diseñando un proyecto de información específico para su franja de edad.

La idea es crear un sistema sencillo y accesible para que los niños y niñas de Eibar puedan conocer, semana a semana, las actividades del municipio adaptadas a sus intereses y edades: talleres, espectáculos, deporte, cultura o iniciativas asociativas. «Considero que dar espacio de participación a niños y niñas es una manera de tenerles en cuenta como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho», insistió el alcalde Iraola. «Para nosotros es un lujo contar con un grupo tan comprometido y dinámico, que nos hace ver la ciudad desde una perspectiva que a veces se nos olvida como adultos», añadió, subrayando el carácter pedagógico y, al mismo tiempo, transformador de este organismo.