El Mercado de Ipurua, entre la nueva caldera y la polémica urbanística

El Ayuntamiento instalará una nueva caldera en el Mercado de Ipurua que presenta una moción contra el proyecto de rampas en su exterior.

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Ipuruako Merkatu Plaza vive estos días dos historias cruzadas que resumen bien las tensiones de la ciudad sobre su patrimonio, barrios y el uso de los espacios públicos.

Por un lado, el Ayuntamiento de Eibar ha iniciado la instalación de una nueva caldera de condensación para mejorar la eficiencia energética y el confort del inmueble.

Igualmente, el grupo promotor Ipuruako Merkatu Plaza (IMP) ha anunciado una recogida de firmas para exigir la paralización del proyecto municipal de rampa que supondría la eliminación de la plazoleta situada frente al edificio, al considerar que vulnera la protección del conjunto urbano.

Se tratan de dos noticias distintas, un mismo lugar: el mercado de Ipurua, convertido en símbolo de cómo intervenir en edificios con valor histórico, social y arquitectónico.

Más confortable

El Ayuntamiento ha confirmado el inicio de los trabajos de renovación de la caldera del edificio del Mercado de Ipurua, en Jardines de Argatxa. La actuación persigue un doble objetivo: garantizar la comodidad de las personas usuarias que participan en las actividades del recinto y avanzar hacia un consumo energético más eficiente en un edificio de titularidad municipal.

Hasta ahora, el inmueble contaba con una caldera antigua que abastecía tanto la calefacción como el agua caliente sanitaria. El proyecto en marcha contempla la instalación de un sistema de condensación de última generación, adaptado a las necesidades actuales del edificio, con menor consumo, mejor rendimiento y una reducción previsible de emisiones asociadas.

La intervención incluye la renovación parcial de las instalaciones hidráulica, eléctrica y de gas, junto a la sustitución de la chimenea por otra adecuada al nuevo sistema.

Por otro lado, se lleva a cabo la adecuación técnica del conjunto para garantizar seguridad, eficiencia y durabilidad.

El presupuesto asciende a 42.446,13 euros (IVA incluido), financiados con recursos municipales. El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha enmarcado la obra como una respuesta a las demandas vecinales y un gesto hacia quienes dan vida al espacio: el objetivo es que el antiguo mercado sea un lugar «confortable y en buenas condiciones para todos los eibarreses y eibarresas» que lo utilizan para actividades culturales, sociales y comunitarias.

El concejal de Servicios y Obras, Pedro Escribano, subraya que esta actuación se integra en una línea de trabajo continuada para mantener y modernizar las infraestructuras municipales, garantizando su funcionalidad y evitando el deterioro de edificios con fuerte uso ciudadano.

Por su parte, el concejal de Cultura, Andoni Zabala, destaca el papel del recinto como plaza viva del barrio: Ipuruako merkatu plaza se ha consolidado en los últimos años como punto de encuentro para iniciativas culturales y vecinales, y su buen estado es clave para acercar la cultura a los barrios y reforzar la vida comunitaria.