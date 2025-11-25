El mercadillo tendrá lugar en Toribio Etxebarria

A. E. EIBAR. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El tradicional mercadillo de la zona centro de Eibar cambiará de ubicación de forma puntual hoy miércoles. Con motivo de la instalación de una gran carpa en Txaltxa Zelai para la celebración de la Feria de San Andrés, los puestos ambulantes se trasladarán ese día a la calle Toribio Etxebarria.

El Ayuntamiento ha comunicado que se trata de una medida excepcional ligada a la organización de los actos festivos.