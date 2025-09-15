El Mek debuta con remontada y victoria

El Mek Eibar Eskubaloia ha comenzado la temporada 2025/26 de Primera Nacional de la mejor manera posible: con una victoria de carácter y ... prestigio en una cancha siempre complicada como la del Bidasoa B. El polideportivo Hondartza de Hondarribia acogió un estreno liguero vibrante, resuelto por los eibarreses en los instantes finales con un ajustado 31-32 que refleja a la perfección la igualdad y la emoción que se vivió durante todo el encuentro.

El conjunto dirigido por Fernando Fernández tuvo que remar a contracorriente desde el inicio, ya que fueron los locales quienes llevaron la iniciativa en el marcador durante gran parte del duelo. El Bidasoa aprovechó su intensidad defensiva y su efectividad en los contraataques para abrir pequeñas ventajas que obligaban al Mek a ir siempre a remolque. Pese a las dificultades, el combinado eibarrés no perdió la cara al partido, manteniéndose cerca en el tanteador gracias al esfuerzo colectivo y a la aportación de sus jugadores más decisivos en ataque.

El tramo final del encuentro fue un auténtico ejercicio de carácter por parte del Mek. Con el apoyo de los aficionados desplazados y apelando a la garra que caracteriza al equipo, los armeros firmaron un parcial clave en los últimos minutos que les permitió voltear el marcador cuando todo parecía encaminarse hacia una derrota. Una defensa intensa, varias intervenciones providenciales en portería y la eficacia en las últimas acciones de ataque terminaron por decantar la balanza del lado visitante.

El pitido final desató la alegría en la expedición eibarresa, que celebró un triunfo con sabor especial por la forma en la que se consiguió: luchando hasta el último instante y demostrando una gran capacidad de resiliencia. Arrancar la temporada con dos puntos en una pista tan complicada refuerza la confianza de un equipo que ya la campaña pasada dejó claro que está llamado a competir en la parte alta de la clasificación.

Con este 31-32, el Mek Eibar Eskubaloia suma la primera victoria de la temporada y se coloca en una dinámica positiva desde el inicio. El resultado no solo supone un golpe de moral, sino que también confirma que los refuerzos y el trabajo de pretemporada comienzan a dar sus frutos. Ahora, el equipo armero ya piensa en su estreno en el polideportivo Ipurua, donde buscará brindar a su afición la primera alegría del curso y confirmar las buenas sensaciones con las que ha arrancado la competición contra el Barakaldo. El duelo, correspondiente a la segunda jornada liguera, se disputará este sábado a las 19.00 horas.

Victoria del B en Euskal Kopa

Tras caer por 23-30 en el polideportivo Ipurua frente al Basauri en el primer partido del segundo equipo senior masculino en la Euskal Kopa, el Eibar Eskubaloia B ha conseguido su primera victoria en el torneo a domicilio este fin de semana.

El combinado armero se desplazó el sábado a Bilbao, donde les recibió el Escolapios para la disputa de la segunda jornada copera.

Ante un rival complicado y a domicilio, los eibarreses consiguieron sacar a relucir su mejor versión e imponerse así en un reñido partido que terminó 26-29. Este resultado sirve para coger confianza y seguir con las buenas sensaciones antes del arranque liguero, en el primer fin de semana de octubre ante el Zarautz a domicilio.

Así, el Eibar Eskubaloia consuma un fin de semana redondo con dos grandes resultados.