Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El conjunto eibarrés tuvo que esforzarse al máximo para remontar y llevarse los dos puntos de Hondarribia en su debut liguero. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El Mek debuta con remontada y victoria

Los de Fernando Fernández firmaron una victoria a la épica 31-32 en su regreso a Primera Nacional a domicilio ante el correoso Bidasoa B

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

El Mek Eibar Eskubaloia ha comenzado la temporada 2025/26 de Primera Nacional de la mejor manera posible: con una victoria de carácter y ... prestigio en una cancha siempre complicada como la del Bidasoa B. El polideportivo Hondartza de Hondarribia acogió un estreno liguero vibrante, resuelto por los eibarreses en los instantes finales con un ajustado 31-32 que refleja a la perfección la igualdad y la emoción que se vivió durante todo el encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Mek debuta con remontada y victoria

El Mek debuta con remontada y victoria