El conjunto cadete base eibarrés se subió al podio en casa. CLUB IPURUA

Medalla de plata para las cadetes del Club Ipurua en el Torneo San Andrés

Más de 300 gimnastas de todo el Estado participaron en la edición número 25 del torneo celebrado en Eibar

Marcos Rodríguez

Eibar.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El polideportivo Ipurua volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de la gimnasia rítmica estatal con la celebración del XXV Torneo San Andrés. La competición, organizada por el Club Ipurua con la colaboración del Ayuntamiento de Eibar, reunió a cerca de 300 gimnastas de 25 clubes procedentes de distintos puntos del Estado.

El público respondió un año más con una gran entrada en las gradas, disfrutando del gran nivel técnico mostrado por las jóvenes deportistas en las distintas categorías en competición.

El conjunto cadete base del club armero brilló sobre el tapiz al hacerse con la medalla de plata gracias a su ejercicio con cinco pelotas. Noa Larrañaga, Maddi Arrazola, Maddi Lanas, Nora Eizagirre, Uxue Astarloa y Maren Jainaga demostraron un importante crecimiento respecto a la pasada temporada, con una ejecución de mucho nivel. El podio de esta categoría lo completaron el club Tolosa, que subió al primer escalón, y Peñota de Portugalete, que se llevó el bronce.

En categoría sénior, el club Tolosa volvió a proclamarse campeón, mientras que Sant Feliu obtuvo la plata y el Intara de Tenerife el bronce. En primera categoría participó un único conjunto, el club Vallecas, con un montaje de cinco cintas.

El oro en juvenil base fue para el club Calahorra, con Donosti en segunda posición y Santutxu en tercera. El conjunto juvenil del Ipurua finalizó noveno.

En infantil base, Tolosa logró el oro, Sakoneta de Leioa la plata y Donosti el bronce. Las infantiles eibarresas firmaron una meritoria sexta posición.

En la prueba individual Juvenil Base, el podio estuvo formado por Izaro Alonso, Izaskun Carpintero y Sheila Vílchez. Esta supuso la despedida de la gimnasta armera Ane San Martín, que se clasificó en decimotercera posición y vivió una emotiva despedida.

