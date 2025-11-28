Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Marta López de Guereñu. F.M.

Marta López de Guereñu asciende al primer equipo femenino del Eibar

La lateral eibarresa, convocada en las doce jornadas disputadas se consolida tras un largo recorrido formativo y dos cesiones

Marcos Rodríguez

Eibar.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El Eibar refuerza su proyecto con talento propio. La defensa Marta López de Guereñu, de 22 años, pasa a ser oficialmente jugadora del primer equipo femenino tras encadenar doce convocatorias consecutivas en Liga F —la última de ellas, el pasado fin de semana en Valdebebas— y haber participado ya en seis encuentros en lo que va de temporada. Su salto definitivo supone la culminación de un proceso formativo largo y constante dentro del club armero.

La lateral zurda, natural de Eibar, ya sabe lo que es competir al máximo nivel. Con apenas 17 años, formó parte de la plantilla del primer equipo en la temporada 2020/21, su debut en una Liga F entonces en plena profesionalización. Tras aquella primera experiencia, dio un paso atrás para crecer: en la campaña 2021/22 jugó en el filial, y un año después salió cedida al Granada, donde acumuló minutos y madurez competitiva.

Regresó a casa al inicio del curso 2022/23, año en el que el Eibar selló su ascenso a la élite. Ya en la primera temporada de las armeras en Liga F (2023/24), López de Guereñu volvió a salir cedida, esta vez al Racing, para seguir desarrollándose antes de regresar nuevamente a Eibar para ponerse a disposición del club.

Aquella temporada, pese a ser jugadora del filial, ya comenzó a hacerse un hueco entre las convocatorias del primer equipo, disputando varios encuentros e incluso firmando titularidades de prestigio, como la del duelo ante el Barcelona en Ipurua.

Su progresión no se ha detenido. En el presente curso, el técnico Iñaki Goikoetxea ha contado con ella desde la primera jornada. Su regularidad en las convocatorias, su aportación en el campo y su adaptación al ritmo de la Liga F han llevado al club a confirmar su promoción al primer equipo.

Con seis partidos ya disputados y un rol cada vez más consolidado, la eibarresa se suma plenamente al proyecto armero, reforzando una línea defensiva que necesitaba profundidad y continuidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Marta López de Guereñu asciende al primer equipo femenino del Eibar

Marta López de Guereñu asciende al primer equipo femenino del Eibar