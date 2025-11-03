El espejismo copero apenas duró tres días. Después de estrenar su casillero de victorias fuera de casa en la Copa del Rey al imponerse ... 2-4 ante el Náxara, el Eibar volvió a tropezar en la misma piedra que lo acompaña desde el inicio de curso: las salidas ligueras. La visita del sábado al UD Almería Stadium confirmó, una vez más, el talón de Aquiles del conjunto de Beñat San José. El Almería, en plena dinámica ascendente y aferrado a la parte noble de la clasificación, impuso su ritmo desde el arranque y castigó con severidad la fragilidad defensiva de los armeros.

Al descanso, el marcador ya reflejaba un contundente 3-0 que hacía añicos cualquier plan estratégico del Eibar. Pese a que en la recta final el conjunto armero logró maquillar el resultado con un gol de Arbilla tras un saque de esquina y firmó sus mejores minutos, la reacción llegó tarde y sin capacidad real para inquietar el triunfo local. El 3-1 definitivo deja a los armeros con tan solo un punto sumado de los últimos 18 disputados a domicilio, una cifra incompatible con los objetivos de la temporada.

La preocupación se acentúa al observar que, aunque Ipurua sigue invicto, la fortaleza del hogar también comienza a erosionarse. El Eibar acumula tres empates consecutivos como local y ya encadena seis jornadas ligueras sin ganar, desde aquel 2-1 ante el filial de la Real Sociedad el pasado 21 de septiembre. La falta de colmillo en los momentos clave, unida a los errores defensivos, ha convertido el camino liguero en un terreno empinado y lleno de dudas. A día de hoy, el equipo marcha en la parte baja de la tabla, con la amenaza del descenso respirándole en la nuca.

Todavía es muy pronto y desde el club insisten en mantener la calma, confiar en el trabajo diario y reforzar la identidad. Pero la urgencia empieza a instalarse en la grada y en el vestuario. El margen de error se estrecha y el calendario no concede respiros: este sábado, a las 16.15 horas, llega el Albacete a Ipurua. Una cita que adquiere tintes de examen, obligando al Eibar a reencontrarse con la victoria para no ver complicarse todavía más su situación clasificatoria.

Preparación y entradas

La plantilla regresa a la actividad tras un día de descanso. El cuerpo técnico ha diseñado una semana estructurada para recuperar carga competitiva y ajustar automatismos. El equipo se ejercita este martes por la mañana a las 11.00 horas en Areitio, y volverá a hacerlo este miércoles a puerta cerrada. El jueves y el viernes serán igualmente jornadas de trabajo, la última de ellas adelantada a las 10.00 horas para completar la preparación antes del día del partido. El domingo, ya después del choque, la plantilla realizará una sesión de recuperación.

En paralelo, el club ha activado la venta de entradas para este encuentro. Las localidades, con precios entre 20 y 30 euros según zonas, están disponibles a través de los canales habituales. Los abonados pueden adquirir hasta cuatro entradas a precio reducido y cuentan con la opción de liberar su asiento si no pueden asistir. Asimismo, el club recuerda que los niños de 0 a 3 años también deben acceder con título válido —gratuito previa solicitud en el plazo habilitado— y que siguen disponibles las experiencias VIP y productos hospitality a través de la web y el correo específico del club.

Lejos de alarmismos pero conscientes de la urgencia competitiva, el Eibar encara una semana clave. Ipurua, como tantas otras veces, aparece como el escenario ideal para que los armeros reinicien la marcha este sábado.