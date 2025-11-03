Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
El Eibar encadena seis jornadas sin ganar y con la derrota en Almería han sumado un punto de 18 posibles lejos de Ipurua. SD EIBAR

Eibar

El margen de error se estrecha

Con la derrota 3-1 en Almería, los armeros suman un punto en seis salidas, y la falta de regularidad los sitúa al borde del abismo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

El espejismo copero apenas duró tres días. Después de estrenar su casillero de victorias fuera de casa en la Copa del Rey al imponerse ... 2-4 ante el Náxara, el Eibar volvió a tropezar en la misma piedra que lo acompaña desde el inicio de curso: las salidas ligueras. La visita del sábado al UD Almería Stadium confirmó, una vez más, el talón de Aquiles del conjunto de Beñat San José. El Almería, en plena dinámica ascendente y aferrado a la parte noble de la clasificación, impuso su ritmo desde el arranque y castigó con severidad la fragilidad defensiva de los armeros.

