Malape Taberna resiste en lo alto y Bar Marem no afloja en su lucha por volver arriba

Lunes, 17 de noviembre 2025

La décima jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar volvió a dejar resultados importantes en la lucha por la zona noble. Malape Taberna, Bar Marem y Xania Taberna cumplieron con sus respectivos compromisos y mantienen el pulso en la parte alta, mientras que Garajes García logró una victoria de autoridad para escalar puestos.

El partido más esperado enfrentaba a Bergara Pneumatikoak y Malape Taberna. El vigente campeón demostró una vez más su solidez y se impuso por 1-2 gracias a un doblete de Arriola, que volvió a ser decisivo. Xabier marcó para los bergararras, que compitieron pero no pudieron evitar la derrota.

Garajes García protagonizó una de las actuaciones más contundentes del fin de semana al vencer 1-4 a Limpiezas Rueda. Puente, Illart, Aparicio y Ander firmaron los goles del conjunto visitante, mientras que Jorge marcó el tanto local. Los locales siguen sin lograr continuidad, mientras que los visitantes se acercan a la zona tranquila de la tabla.

Bar Marem también cumplió y superó por 4-1 al Baserri, con un Sane desatado que firmó un hat-trick. Rosa completó la goleada de un conjunto que no renuncia a perseguir el liderato. Unai anotó el único gol de un Baserri que continúa sin encontrar resultados que cambien su dinámica.

El último partido de la jornada dejó el triunfo por la mínima de Xania Taberna ante Kalaka Buenos Aires (0-1). Aitor marcó el tanto decisivo en un encuentro muy igualado que permite a los de Xania mantenerse en la persecución de Malape y Bar Marem.