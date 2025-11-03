Malape Taberna da un golpe en la mesa y se escapa a cinco puntos en el liderato de la LFA

M. R. Eibar. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

La octava jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar volvió a dejar emociones fuertes en Unbe, especialmente en la pelea por el liderato. Malape Taberna dio un golpe de autoridad al imponerse con solvencia por 0-3 a Bar Marem en el gran duelo de la jornada. Unai, Iker y Alexander firmaron los tantos del vigente campeón, que recupera sensaciones tras su derrota anterior y abre una brecha de cinco puntos en lo más alto.

Xania Taberna también cumplió en su visita al Bergara Pneumatikoak, donde venció 2-3 en un encuentro muy disputado. Paul, con un doblete, fue la figura del partido, mientras que Beñat completó la cuenta para los visitantes. Markel y Julen marcaron para el equipo de Bergara, que peleó hasta el final pero no pudo frenar a un Xania que continúa tercero.

Adahi Etxegi confirmó su buen momento superando por 3-1 a Garajes García. Norden, Batiqui e Iñigo anotaron para los locales, mientras que Puente recortó distancias para los visitantes, que no pudieron mantener el ritmo de un Adahi cada vez más sólido que se coloca en la quinta plaza.

En la zona baja, Limpiezas Rueda logró una victoria clave para ganar confianza y alejarse del farolillo rojo. Se impuso 3-1 al Baserri, con dos goles de Oier y otro de Jairo, mientras que Iker firmó el gol de los visitantes, que siguen buscando su primer triunfo del campeonato.

La liga entra en un tramo importante con Malape firme en lo más alto, Xania y Bar Marem al acecho y varios equipos reivindicándose en la pelea por escalar posiciones.