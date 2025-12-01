Luz para el sénior femenino y el B del Eibar Saskibaloia en una gran jornada

El Artesanos Juantxo volvió a sufrir en su visita a Donostia y cayó por 80-51 frente al Saski Axular. El conjunto eibarrés, que ... no consigue dar con la tecla esta temporada en la Primera División Provincial, encadena ya ocho derrotas consecutivas en nueve jornadas. Los armeros afrontarán ahora un parón que llega en un momento necesario, con el objetivo de revertir la dinámica en el tramo final de la fase.

La buena noticia del fin de semana llegó desde el conjunto sénior femenino, que logró su primera victoria de la temporada al imponerse por 37-43 al Topaleku en Astigarraga. El Eibar Saskibaloia firmó un inicio muy sólido, con ideas claras, intensidad defensiva y un ataque fluido que permitió abrir diferencias en el marcador. Con el paso de los minutos, el Topaleku fue ganando confianza y reduciendo distancias, pero el temple de las jugadoras eibarresas, unido a varios robos decisivos en defensa, permitió mantener la ventaja y ampliarla en los instantes finales. La victoria, muy trabajada, supone un soplo de aire fresco y una inyección de motivación para el equipo, que escala hasta la décima plaza de la Segunda División Provincial antes del parón.

También hubo alegrías para el sénior masculino B, que se impuso por 57-54 al Astigarraga. El partido comenzó con un gran primer cuarto de los eibarreses, que se marcharon con una renta de 15-7. Sin embargo, la intensidad del rival en el segundo cuarto equilibró el choque y dejó un ajustado 23-21 al descanso.

El tercer periodo se complicó para los locales, que permitieron al Astigarraga cerrarlo 32-37. El inicio del último acto tampoco fue favorable, pero el Eibar Saskibaloia reaccionó y encadenó un parcial de 13-0 con tres triples incluidos para ponerse 45-41 por delante hasta ganar. Iker Benítez destacó con 15 puntos en una actuación en la que todos contribuyeron a la remontada.