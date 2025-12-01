Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El sénior femenino logró su primera victoria del curso. EIBAR SASKIBALOIA

Eibar

Luz para el sénior femenino y el B del Eibar Saskibaloia en una gran jornada

El Artesanos Juantxo volvió a caer en Donostia, pero las armeras lograron su primera victoria del curso, y el B ganó en casa

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

Comenta

El Artesanos Juantxo volvió a sufrir en su visita a Donostia y cayó por 80-51 frente al Saski Axular. El conjunto eibarrés, que ... no consigue dar con la tecla esta temporada en la Primera División Provincial, encadena ya ocho derrotas consecutivas en nueve jornadas. Los armeros afrontarán ahora un parón que llega en un momento necesario, con el objetivo de revertir la dinámica en el tramo final de la fase.

