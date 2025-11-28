Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un Beñat San José muy autocrítico reconoció este viernes que «ha sido una semana muy difícil», pero asegura que «estamos muy vivos». FÉLIX MORQUECHO

Eibar

«Este no es el lugar en el que debe estar el Eibar y debemos mejorar sin excusas»

Un Beñat San José muy autocrítico, reconoció el delicado momento del Eibar, pero afronta con muchas ganas el reto de este domingo en El Sardinero

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

El Eibar afrontará este domingo en El Sardinero a las 16.15 horas uno de los partidos más delicados de la temporada y lo ... hará tras una de las semanas más intensas y exigentes del curso. Así lo reconoció este viernes Beñat San José en Areitio, donde el técnico armero ofreció una rueda de prensa marcada por la autocrítica, la preocupación por la situación clasificatoria y la convicción de que el equipo todavía tiene margen para reaccionar si es capaz de corregir los errores que lo están lastrando.

