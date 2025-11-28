«Este no es el lugar en el que debe estar el Eibar y debemos mejorar sin excusas»

El Eibar afrontará este domingo en El Sardinero a las 16.15 horas uno de los partidos más delicados de la temporada y lo ... hará tras una de las semanas más intensas y exigentes del curso. Así lo reconoció este viernes Beñat San José en Areitio, donde el técnico armero ofreció una rueda de prensa marcada por la autocrítica, la preocupación por la situación clasificatoria y la convicción de que el equipo todavía tiene margen para reaccionar si es capaz de corregir los errores que lo están lastrando.

El entrenador no escondió que los últimos días han sido complejos dentro del vestuario. Habló de una semana «dura» tanto en lo profesional como en lo personal, marcada por una reflexión profunda sobre los fallos que se repiten jornada tras jornada y que están costando puntos en cantidades difícilmente asumibles. San José subrayó que el equipo está «muy vivo» en cuanto a capacidad ofensiva, pero fue claro al reconocer que la enorme cantidad de errores «garrafales» en momentos clave están condicionando por completo el rendimiento del grupo. El cuerpo técnico ha dedicado estos días a analizarlos directamente con los jugadores y a reforzar la exigencia en los entrenamientos. «Soy el máximo responsable y debemos mejorar eso ya», afirmó.

El técnico insistió en que la clave para cambiar la dinámica pasa por encadenar resultados positivos que permitan liberar al equipo del estrés acumulado. Considera que ese bloqueo mental está afectando al rendimiento en momentos puntuales, en los que aparece «el fantasma» de los errores anteriores. Aun así, San José defendió el compromiso del vestuario: «Mis jugadores lo están dando todo. Nadie puede decir que no vamos a por cada partido». Confía en que una pequeña racha pueda estabilizar al equipo y devolverle la serenidad.

El rival no facilita el reto. El Racing de Santander atraviesa uno de los mejores momentos de la categoría, con un fútbol ofensivo, dinámico y de enorme calidad técnica. San José elogió el trabajo de José Alberto López y reconoció que el conjunto cántabro es uno de los más completos del campeonato, aspirante a todo y con un estilo consolidado. Aun así, considera que El Sardinero puede convertirse en un escenario ideal para demostrar carácter. «Es un campo mítico y es un gran reto. Estos partidos multiplican la confianza cuando salen bien», apuntó. Pese a la diferencia clasificatoria, el técnico aseguró que el equipo viaja convencido de que puede competir.

El mensaje hacia la afición también ocupó una parte importante de su intervención. San José se mostró comprensivo con el malestar creciente en la ciudad y asumió el enfado como lógico. Sabe que el equipo transmite buenas sensaciones en cuanto a juego, pero que los resultados no acompañan y eso ha generado frustración tanto en la grada como en el vestuario. El técnico defendió que el aficionado se siente identificado con la propuesta del equipo, aunque no con la clasificación actual, y reiteró que la única respuesta posible pasa por trabajar más y mejor. «La gente tiene todo el derecho a estar enfadada. Estamos igual de frustrados. Este no es el lugar en el que Eibar debe estar. Debemos mejorar sin excusas».

Con apenas 17 puntos y sin victorias a domicilio, el Eibar se juega este domingo mucho más que tres puntos: se juega frenar una caída que empieza a generar preocupación seria. El Racing, colíder y marcado por su enorme potencial ofensivo, será un examen de máxima exigencia. Para San José, sin embargo, es una oportunidad de revertir la dinámica.