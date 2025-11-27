Las leyendas del ciclismo se reúnen en una tertulia en el Centro Social Unzaga

A. ECHALUCE EIBAR. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El Centro Social de Unzaga se prepara para una de esas citas que mezclan memoria, deporte e identidad local. En el marco de la exposición de homenaje al ciclismo eibarrés que puede visitarse estos días en la sala Airas del Centro Social Untzaga, hoy viernes, a las 19.00 horas, tendrá lugar una mesa redonda que reunirá a algunas de las grandes figuras que han escrito páginas inolvidables en la historia del pedal. Por el escenario desfilarán nombres que cualquier aficionado reconoce al instante: Abraham Olano, campeón del mundo en ruta y contrarreloj; Igor Astarloa, también maillot arcoíris; Marino Lejarreta, mito de las grandes vueltas; Julián Gorospe, referente de toda una generación; Pedro Horrillo, ciclista y comentarista; Miguel Madariaga, alma máter de estructuras históricas del ciclismo vasco; y José Aranberri, voz autorizada del ciclismo en nuestro ámbito. Junto a ellos estarán los presidentes de tres entidades clave en la organización de pruebas y en la promoción del ciclismo en la comarca: Javier Riaño, presidente de OCETA; Armando Lasa, presidente de la Euskal Bizikleta; y Ángel López, máximo responsable del Club Ciclista Eibarrés, además del alcalde Jon Iraola, que participará en el acto en representación del Ayuntamiento.