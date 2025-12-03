'El lenguaje de las flores' de La Mapatxa Teatroa llega el viernes al Coliseo

A. E. EIBAR. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Coliseo se convertirá en un jardín escénico muy particular con la representación de 'El lenguaje de las flores', primera producción de La Mapatxa Teatroa, nueva compañía vasca que irrumpe en la escena mezclando tradición, tecnología y humor. La obra parte de un clásico de Federico García Lorca, 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores', pero se asoma sin complejos al siglo XXI. Donde antes había cartas, promesas eternas y esperas infinitas, ahora hay aplicaciones de citas, mensajes que se dejan en leído, ghosting, citas fallidas y relaciones atravesadas por la cobardía, las ilusiones y las expectativas que se construyen a golpe de pantalla.

Tomando como eje precisamente esas expectativas amorosas, el montaje propone un recorrido por diferentes situaciones que resultan tan reconocibles como incómodas: parejas que se desvanecen sin explicación, personas que se enamoran de un avatar más que de alguien real, miedos a comprometerse, encuentros que no están a la altura de lo que se había imaginado y pequeños autoengaños que sostienen relaciones precarias.

Todo, eso sí, abordado en clave de comedia, con ironía y ternura, para que el público pueda verse reflejado sin dejar de reírse de sí mismo. 'El lenguaje de las flores' se estructura como una comedia en ocho flores, pequeños cuadros dramáticos que funcionan como escenas autónomas pero conectadas entre sí. Cada flor es una forma de acercarse al amor contemporáneo, una especie de ramo teatral donde se combinan el costumbrismo más cercano con destellos poéticos heredados de Lorca. Uno de los elementos diferenciales del espectáculo es la música en directo, compuesta e interpretada por el músico Ibon Belandia. Sobre el escenario, Belandia recupera canciones populares de la tradición oral. Todas las canciones comparten un hilo conductor: el uso de las flores como estrategia de conquista, como halago, como excusa para decir lo que a veces cuesta poner en palabra.