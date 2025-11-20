El largometraje de Paul Urkijo, 'Gaua' se proyecta el domingo en el Coliseo

A. E. EIBAR. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

Este domingo, a las 17.00 horas, el Teatro Coliseo se convertirá en puerta de entrada al universo oscuro y fantástico de la mitología vasca con una proyección especial de 'Gaua', el último largometraje del director gasteiztarra Paul Urkijo Alijo, conocido por títulos como Errementari e Irati.

El propio Urkijo estará presente en Eibar para presentar la película ante el público y los medios. Antes de la proyección, el cineasta explicará las claves de una obra que cierra su particular tríptico sobre la mitología vasca, esta vez con la noche 'Gaua' como eje central.

De Sitges y Donostia a Eibar

Durante la sesión, el director compartirá detalles sobre el proceso creativo, las fuentes de inspiración y el trabajo de documentación histórica en torno a la caza de brujas del siglo XVII y figuras legendarias como Gaueko, espíritu de la noche en el imaginario vasco. La organización baraja también la posible presencia de la eibarresa Maite Arroitajauregi (Mursego), autora de la banda sonora de la película, aunque su asistencia aún no está confirmada. Tras su paso por el Festival de Sitges y por el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Donostia, 'Gaua' llega ahora a Eibar en un formato que va más allá de una simple sesión de cine: se trata de una oportunidad única para el público eibarrés de descubrir la película de la mano de su propio creador, en un ambiente cercano y participativo.

La cinta, que ha despertado interés entre la crítica y el público amante del fantástico, profundiza en los miedos colectivos, los procesos de persecución y la delgada frontera entre superstición, poder y violencia. Urkijo recupera viejos relatos, mitos y personajes del imaginario popular vasco y los traduce al lenguaje del cine de género, con su particular mezcla de atmósfera oscura, cuidado estético y respeto por la tradición oral.

La proyección en el Coliseo se realizará en euskera, con subtítulos en castellano, lo que permitirá disfrutar de la fuerza original de los diálogos sin perder detalle de la historia. La elección refuerza la apuesta del director por narrar la mitología vasca en su lengua propia, al tiempo que abre la experiencia a todo tipo de público, sea o no euskaldun.

La sesión está pensada tanto para seguidores habituales del cine de Urkijo como para quienes se acercan por primera vez a su filmografía. Desde el Ayuntamiento y la organización se invita especialmente a jóvenes, personas aficionadas al cine fantástico y público interesado en la cultura y la mitología vasca.