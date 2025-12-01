Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El gimnasio del polideportivo de Ipurua será el espacio reservado los fines de semana para los juegos.

Eibar

Kirola Familian abre el polideportivo a las familias eibarresas los fines de semana

El programa ofrece un espacio gratuito y seguro para menores de 2 a 5 años en el gimnasio de Ipurua, con la implicación directa de las familias

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

El Ayuntamiento ha puesto en marcha Kirola Familian, una nueva iniciativa de ocio activo que convertirá el gimnasio de Ipurua en un espacio abierto ... para que familias con niñas y niños de entre 2 y 5 años puedan jugar juntas los fines de semana, de forma gratuita y sin necesidad de ser socias del polideportivo municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

