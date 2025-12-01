Kirola Familian abre el polideportivo a las familias eibarresas los fines de semana

El Ayuntamiento ha puesto en marcha Kirola Familian, una nueva iniciativa de ocio activo que convertirá el gimnasio de Ipurua en un espacio abierto ... para que familias con niñas y niños de entre 2 y 5 años puedan jugar juntas los fines de semana, de forma gratuita y sin necesidad de ser socias del polideportivo municipal.

El servicio funcionará los sábados y domingos, de 17.30 a 19.30 horas, desde finales de noviembre hasta febrero.

Las primeras fechas de apertura previstas son los días 7, 13-14, 20-21 y 27-28 de diciembre. Ya el próximo año, la actividad continuará los fines de semana del 3-4, 10-11, 17-18, 25 y 31 de enero, así como todos los sábados y domingos de febrero, siempre que haya familias voluntarias para responsabilizarse del espacio.

Normativa de uso

En principio, la clave del programa es la coresponsabilidad. Kirola Familian está planteado como un servicio municipal cuyo funcionamiento depende directamente de la implicación de las familias usuarias. No se trata de una ludoteca atendida por monitores, sino de un espacio equipado y seguro donde padres, madres y menores comparten tiempo de juego, mientras un adulto asume la sencilla tarea de responsable de sala.

Esa figura deberá recoger en conserjería la carpeta azul, anotar en una hoja de estadística el número de niñas, niños y personas adultas presentes (sin datos personales), y velar por el cumplimiento de unas normas básicas: no comer dentro, no utilizar balones grandes y mantener a los pequeños fuera de las canchas de squash, entre otras indicaciones. La carpeta incluye todas las instrucciones y recomendaciones necesarias para facilitar la labor.

Desde el Ayuntamiento subrayan que se trata de una responsabilidad ligera, basada sobre todo en el sentido común y en el cuidado mutuo entre las familias. Si en alguna franja horaria no hubiera quien asuma ese papel, el espacio no se abrirá ese día.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, destaca el valor comunitario del proyecto. «Kirola Familian es un ejemplo de cómo fomentamos la participación activa de las familias en la vida de la ciudad, ofreciendo un espacio seguro y divertido para los más pequeños y un momento de encuentro familiar los fines de semana. Este tipo de iniciativas refuerza nuestro compromiso con la comunidad y con el bienestar de los niños y niñas», señalan.

Por su parte, el concejal de Deportes, Andoni Ameztoy, pone el acento en la corresponsabilidad. «El éxito de Kirola Familian depende directamente de la implicación de las familias.

Con su ayuda podemos garantizar un entorno seguro, divertido y organizado para todos los asistentes. Queremos que cada fin de semana sea una oportunidad para disfrutar juntos, aprender y jugar».

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca ofrecer alternativas de ocio saludable bajo techo durante los meses de invierno, cuando la lluvia y el frío limitan el uso de parques y plazas. Kirola Familian pretende, además, favorecer la actividad física temprana, la socialización entre familias y el uso de instalaciones municipales como espacios de encuentro, más allá del deporte competitivo.

El gimnasio de Ipurua se convertirá así en una especie de «txoko de juego» compartido, donde colchonetas, circuitos, juegos motrices y materiales adaptados a la primera infancia permitirán a los más pequeños experimentar el movimiento en un entorno seguro, siempre acompañados por sus personas adultas de referencia.

El Consistorio confía en que, con el paso de las semanas, el boca a boca y la buena acogida de las primeras sesiones, Kirola Familian se consolide como una cita fija en la agenda de muchas familias eibarresas, reforzando esa idea de ciudad que cuida, escucha y abre sus instalaciones públicas a la convivencia y al juego compartido.