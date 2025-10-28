El Judo Club Kalamua participó sin éxito en el III Torneo Anaitasuna en Pamplona

M. R. Eibar. Martes, 28 de octubre 2025, 20:09

El Judo Club Kalamua ha participado en el III Torneo Anaitasuna en Pamplona, pero sin demasiada suerte. Pese a que los resultados no acompañaron en esta ocasión, el club eibarrés valoró la experiencia como una oportunidad más de crecimiento.

En categoría cadete, Doha Shrir (-70 kg) no pudo competir por lesión, mientras que June Valladares (-63 kg) logró una victoria y dos derrotas, quedándose fuera de la clasificación. Tampoco lograron pasar de ronda Aner González (-55 kg), Julen Martín (-66 kg), Sara Azpiazu (-63 kg), Ekhi Carballo (-50 kg) ni Jokin Larreina (-60 kg), pese a mostrar ganas en sus combates.

En la categoría infantil, Josu Garro tampoco pudo participar por lesión, mientras que Uxue Gutiérrez (-44 kg) firmó una meritoria actuación, aunque cayó en sus dos enfrentamientos.