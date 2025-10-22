Jornada negra para los dos equipos sénior del Eibar Saskibaloia

Los equipos sénior del Eibar Saskibaloia atraviesan su momento más delicado de la temporada. El fin de semana se ha saldado con nuevas y ... dolorosas derrotas que agravan la situación de los equipos sénior, dejando a ambos en el farolillo rojo de sus respectivas categorías. La nota positiva y de esperanza llegó, una vez más, desde la cantera.

El equipo masculino, el Artesanos Juantxo, sigue sin levantar cabeza. El combinado eibarrés volvió a caer, esta vez en el polideportivo Ipurua por 51-68 frente a un Elorri-Aldapa que llegaba como colista, sumando así su cuarta derrota consecutiva.

El conjunto eibarrés, que había ilusionado a la afición con una sólida victoria en su debut en Primera División Provincial, parece haber perdido la brújula en esta primera parte de la temporada. La falta de acierto en momentos clave y ciertas lagunas defensivas están siendo un lastre que los ha hundido hasta la posición de colistas del grupo 1. La reacción es urgente para evitar que la distancia con los rivales se haga insalvable.

Los armeros tendrán una nueva y complicada prueba este domingo en Astigarraga frente al Mundarro, tercer clasificado, en un duelo que se presenta como una auténtica final anticipada para revertir la dinámica.

Por su parte, el equipo femenino no pudo ofrecer un mejor panorama. Las armeras cayeron con contundencia en su visita al campo del Ordizia con un marcador de 79-18. El revés es especialmente duro y constata el difícil inicio de temporada. Con tres derrotas en las tres primeras jornadas, el equipo se sitúa en el fondo de la Segunda División Provincial y necesita desesperadamente estrenar su casillero de victorias. El vestuario, pese al duro golpe, mantiene la confianza en sus posibilidades.

Este domingo regresarán al polideportivo Ipurua para medirse al Zast de Zarautz en busca de ese primer triunfo que inicie la remontada anímica y clasificatoria.

El infantil genera optimismo

Frente a la desazón del baloncesto sénior, la cantera del Eibar Saskibaloia volvió a dibujar una sonrisa. Concretamente, el equipo Infantil 2012 femenino firmó una actuación sobresaliente. Las armeras se impusieron con autoridad en Bergara por un contundente 16-47.

Las jóvenes jugadoras demostraron un gran nivel físico y una notable técnica individual y colectiva, dominando el encuentro de principio a fin. Esta victoria tuvo un valor añadido, ya que se consiguió con la participación activa y anotación de todas las integrantes del equipo, reflejando el buen trabajo del cuerpo técnico. Fue la primera victoria de la temporada para el grupo, un oasis de optimismo que demuestra que la base del club sigue fuerte y con futuro.