El equipo femenino Infantil 2012 dio una buena noticia al club con una victoria en Bergara. EIBAR ESKUBALOIA

Eibar

Jornada negra para los dos equipos sénior del Eibar Saskibaloia

Tanto el Artesanos Juantxo como el equipo femenino cayeron de nuevo y ocupan el último puesto en sus ligas; el Infantil ganó en Bergara

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12

Comenta

Los equipos sénior del Eibar Saskibaloia atraviesan su momento más delicado de la temporada. El fin de semana se ha saldado con nuevas y ... dolorosas derrotas que agravan la situación de los equipos sénior, dejando a ambos en el farolillo rojo de sus respectivas categorías. La nota positiva y de esperanza llegó, una vez más, desde la cantera.

