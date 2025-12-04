Jornada exigente a domicilio para el Eibar Eskubaloia en Villava y Ermua

El Eibar Eskubaloia encara un fin de semana de máxima exigencia para sus equipos senior, con dos salidas complicadas que pueden marcar el devenir ... de la temporada en Primera Nacional y División de Honor Plata. Por un lado, el primer equipo masculino viajará este sábado a Villava para medirse al Beti-Onak a las 12.15 horas en el polideportivo Municipal Hermanos Induráin. Los de Fernando Fernández llegan a esta decimotercera jornada en un gran momento, después de sumar su décima victoria del curso en Ipurua ante el Pulpo el pasado sábado y consolidarse como uno de los equipos más fuertes del campeonato. Con 20 puntos y situados en la tercera posición, los armeros afrontan la cita con optimismo, sabedores de que la lucha por la fase de ascenso pasa por no fallar en este tipo de partidos.

El objetivo inmediato es seguir acechando al Romo, segundo clasificado con 21 puntos. El líder, Amenabar Zarautz, con 24, parece inalcanzable por ahora tras encadenar un pleno de doce victorias que lo coloca como gran favorito para alzarse con el título. Pero la segunda plaza, que garantiza disputar la fase de ascenso, está totalmente abierta, y el Eibar Eskubaloia quiere evitar que el tren de cabeza se le escape. Por eso, el duelo de este sábado se presenta clave para mantener el pulso.

El Beti-Onak, octavo con 12 puntos, es un rival siempre incómodo, especialmente en su pista. Los navarros llegan reforzados tras vencer la pasada jornada al Anaitasuna en un duelo de gran nivel y saben que puntuar ante uno de los grandes de la categoría les permitiría dar un salto en la clasificación. El Eibar Eskubaloia, que el año pasado terminó tercero y se quedó a las puertas de la fase de ascenso, buscará esta vez no dejar escapar ninguna oportunidad.

El femenino visita al líder

Mientras tanto, el primer equipo femenino afronta uno de los mayores desafíos del curso. Las de Andoni Pérez visitarán este sábado a las 12.00 horas al Lauko Ermuko Errotabarri, líder destacado de la División de Honor Plata con un impresionante pleno de diez victorias en diez jornadas. El encuentro, que se disputará en el polideportivo Miguel Ángel Blanco de Ermua, enfrenta a los dos mejores equipos de la categoría en lo que va de temporada.

El Eibar Eskubaloia llega en una histórica segunda posición tras ganar ocho de sus diez partidos, un registro sobresaliente para un equipo que la temporada pasada peleaba por la permanencia. Con 16 puntos y una dinámica que ha sorprendido a toda la liga, el conjunto armero afronta el duelo sin miedo pese a llegar de una derrota en Villava ante el Beti-Onak. Las eibarresas ya han demostrado carácter, competitividad y una enorme capacidad de crecimiento, y este sábado buscarán poner en aprietos a un Errotabarri que, hasta ahora, ha sido inflexible.