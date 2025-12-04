Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar Eskubaloia afronta una jornada exigente en Villava y el femenino visita a las líderes. JOSE MARI LÓPEZ

Eibar

Jornada exigente a domicilio para el Eibar Eskubaloia en Villava y Ermua

El senior masculino visita al Beti-Onak en plena lucha por la fase de ascenso, mientras el femenino se mide al invencible Errotabarri

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51

El Eibar Eskubaloia encara un fin de semana de máxima exigencia para sus equipos senior, con dos salidas complicadas que pueden marcar el devenir ... de la temporada en Primera Nacional y División de Honor Plata. Por un lado, el primer equipo masculino viajará este sábado a Villava para medirse al Beti-Onak a las 12.15 horas en el polideportivo Municipal Hermanos Induráin. Los de Fernando Fernández llegan a esta decimotercera jornada en un gran momento, después de sumar su décima victoria del curso en Ipurua ante el Pulpo el pasado sábado y consolidarse como uno de los equipos más fuertes del campeonato. Con 20 puntos y situados en la tercera posición, los armeros afrontan la cita con optimismo, sabedores de que la lucha por la fase de ascenso pasa por no fallar en este tipo de partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

