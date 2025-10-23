Jornada con duelos directos en la parte alta en la liga de fútbol aficionado

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

La séptima jornada de la Liga de Fútbol Aficionado llega con varios enfrentamientos clave tanto en la lucha por el liderato como en la zona baja. La jornada se abrirá mañana a las 9.00 horas con el duelo entre Baserri y Kalaka Buenos Aires. Los locales buscarán estrenarse por fin en el campeonato ante un Kalaka que viene compitiendo bien en las últimas semanas.

A las 10.30 horas llegará uno de los choques más atractivos del fin de semana: Bar Marem frente a Xania Taberna. Ambos equipos se mantienen en la parte alta y necesitan ganar para no perder comba con el líder. Bar Marem, segundo, tratará de hacerse fuerte en Unbe ante una Xania que quiere recuperar sensaciones tras caer ante Malape.

El domingo se reanudará la acción con otro duelo de altura entre Garajes García y Malape Taberna, previsto para las 9.00 horas. Los locales llegan motivados tras su contundente victoria frente al Baserri, pero enfrente tendrán al líder invicto, que suma seis triunfos consecutivos.

La jornada se cerrará a las 10.30 con el enfrentamiento entre Adahi Etxegi y Bergara Pneumatikoak. Los primeros necesitan sumar para salir del bache, mientras que los visitantes buscan mantenerse en los puestos de cabeza. Limpiezas Rueda descansará tras ganar la pasada semana.

