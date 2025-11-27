Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Artesanos Juantxo viaja a Donostia a por la primera victoria. F. MORQUECHO

Eibar

Jornada decisiva para los sénior del Eibar Saskibaloia para corregir el rumbo

Artesanos Juantxo juega este sábado en Donostia, y el femenino busca su primer triunfo en Astigarraga este viernes

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Eibar Saskibaloia afronta un fin de semana clave para sus dos equipos sénior. Por un lado, el Artesanos Juantxo disputará su noveno compromiso liguero ... este sábado a las 18.00 horas en el polideportivo Benta Berri de Donostia, donde se medirá al Saski Axular. El combinado eibarrés llega inmerso en una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sigue buscando un punto de inflexión que le permita lograr su segunda victoria del curso en la Primera División Provincial. Su único triunfo fue en la primera jornada, y desde entonces el equipo no ha logrado frenar la dinámica adversa.

Te puede interesar

