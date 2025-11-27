Jornada decisiva para los sénior del Eibar Saskibaloia para corregir el rumbo

Eibar Saskibaloia afronta un fin de semana clave para sus dos equipos sénior. Por un lado, el Artesanos Juantxo disputará su noveno compromiso liguero ... este sábado a las 18.00 horas en el polideportivo Benta Berri de Donostia, donde se medirá al Saski Axular. El combinado eibarrés llega inmerso en una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sigue buscando un punto de inflexión que le permita lograr su segunda victoria del curso en la Primera División Provincial. Su único triunfo fue en la primera jornada, y desde entonces el equipo no ha logrado frenar la dinámica adversa.

Enfrente estará un Saski Axular que ha disputado un partido más y presenta un balance de cinco victorias y cuatro derrotas, situándose en una cómoda cuarta posición. Pese a ello, los donostiarras han mostrado una particular tendencia: han vencido todos sus encuentros como visitantes, pero sus cuatro derrotas han llegado en casa. Ese detalle puede añadir presión al equipo local y servir de incentivo para que el Artesanos Juantxo afronte el choque con garra y confianza en sus opciones de revertir la situación.

Por su parte, el primer equipo femenino jugará esta misma tarde a las 20.15 horas en el polideportivo de Astigarraga frente al Mundarro. Se trata de un enfrentamiento directo entre los dos últimos clasificados de la Segunda División Provincial, que buscan salir del fondo de la tabla. Las armeras aún no conocen la victoria en lo que va de temporada, mientras que el Mundarro tampoco ha logrado despegar, por lo que el encuentro se convierte en una oportunidad de oro para ambos equipos.