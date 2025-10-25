Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El rey que visitaba Areitio

JESÚS GUTIÉRREZ, HISTORIADOR

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:14

Entre 1887 y 1929 la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII y bisabuela de Juan Carlos I, pasaba el largo período estival en San ... Sebastián huyendo del calor de Madrid. Residió en el Palacio de Ayete hasta la construcción del de Miramar en 1893, que a partir de ese momento se convirtió en uno de los principales referentes de la nobleza y la aristocracia internacional. En la capital guipuzcoana veraneaba gran parte de esos colectivos y junto a la reina tras el fallecimiento de su esposo el Rey Alfonso XII en 1885 vivían sus hijas María de las Mercedes y María Teresa, mientras que Alfonso, el que posteriormente sería el monarca Alfonso XIII, fue hijo póstumo, ya que al morir Alfonso XII la reina estaba embarazada de tres meses.

