Franco también mandaba en el fútbol

JESÚS GUTIÉRREZ, HISTORIADOR

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

El General golpista Francisco Franco visitó Eibar en tres ocasiones. La primera fue pocos días después de la entrada de sus tropas en Eibar el ... 26 de abril de 1937, visita en la que estuvo acompañado entre otros del General Emilio Mola. Existen imágenes del grupo en la zona de Unzaga, y al estar en período de guerra no se citó exactamente el día de la visita. En la segunda ocasión que llegó a la villa era el 11 de agosto de 1949, cuando entregó las llaves de los pisos protegidos del Grupo Carlos Larrañaga, actual Juan Antonio Mogel, y que se sitúa junto a lo que entonces era el nuevo campo de fútbol de Ipurua. Su última visita se puede ver en el NODO del 20 de septiembre de 1965, y en esa ocasión Franco visitó en la Escuela Armería una extensa muestra de los productos e la industria eibarresa.

