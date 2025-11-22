Franco también mandaba en el fútbol

El General golpista Francisco Franco visitó Eibar en tres ocasiones. La primera fue pocos días después de la entrada de sus tropas en Eibar el ... 26 de abril de 1937, visita en la que estuvo acompañado entre otros del General Emilio Mola. Existen imágenes del grupo en la zona de Unzaga, y al estar en período de guerra no se citó exactamente el día de la visita. En la segunda ocasión que llegó a la villa era el 11 de agosto de 1949, cuando entregó las llaves de los pisos protegidos del Grupo Carlos Larrañaga, actual Juan Antonio Mogel, y que se sitúa junto a lo que entonces era el nuevo campo de fútbol de Ipurua. Su última visita se puede ver en el NODO del 20 de septiembre de 1965, y en esa ocasión Franco visitó en la Escuela Armería una extensa muestra de los productos e la industria eibarresa.

Pero diez años después su muerte estaba muy cercana. Tras una muy larga agonía el dictador falleció oficialmente el jueves 20 de noviembre de 1975 a las cinco de la mañana. Recuerdo que ese día al levantarme de la cama para ir al Colegio de La Salle Isasi, donde estudiaba 8º de EGB, mi ama me dijo que Franco había muerto. Lo primero que pensé es si nos darían fiesta en el Cole, pero en cualquier caso me mandaron a clase y al rato nos dijeron que fuésemos a casa, el final del franquismo empezaba bien: fiesta. Poco después se decretaron treinta días de luto nacional en España, y eso incluía que desde la entrada en vigor en las siguientes setenta y dos horas no se podía celebrar ningún tipo de espectáculo, lo que incluía a los partidos de fútbol.

Eso ya afectaba directamente a la chavalería eibarresa. En el inaugurado anexo el año anterior no se iba a celebrar el calendario de partidos el sábado y el domingo. Hasta ese último día a partir de las tres de la tarde no se podían jugar partidos de fútbol en España, y el primer equipo del Eibar también se vio afectado. Se debía trasladar a Getafe, lugar en el que la costumbre era disputar los partidos en el campo de Las Margaritas a las doce del mediodía, así que se retrasó el partido a la tarde. El domingo 22 de noviembre de 1975 se procedió al entierro de Franco en el Valle de los Caídos, por lo que Madrid vivía momentos de tensión evidente en el que los grupos falangistas y fascistas dominaban la ciudad.

A pocos kilómetros y cumpliendo la normativa Getafe y Eibar portaron brazaletes negros y antes del comienzo se rezó un Padre Nuestro. Los azulgranas estaban cerca de los puestos de descenso y plantearon un partido a la defensiva, más cuando a la media hora de juego se quedó con diez jugadores tras ver la segunda tarjeta el defensa azpeitiarra Paco Ibarzabal, ya que según las crónicas tras ver la primera tarjeta se revolvió e intentó agredir al árbitro canario Quintana. El Eibar alineó en el Sur de Madrid a Castañón, Zabala, Ibarzabal, Maguregui, Lersundi, Patxi, Guesalaga, Durango ('Torito' Ontoria), Guereñu, Landáburu (Zugadi) y 'Titi' Alonso.

El 'cerrojazo' en Getafe fue la táctica seguida por el Eibar, basado en la gran actuación del joven portero Javier Castañón. El entrenador del Eibar Martín Susilla manifestó tras el partido que el expulsado Ibarzabal, que además actuaba como capitán, era un jugador muy noble y tranquilo y que le había extrañado mucho su arranque de genio hacia el árbitro. Respecto a Castañón manifestó que quería quitarse la espina de haber encajado cinco goles quince días antes en Madrid frente al Castilla y que el Eibar era un equipo modesto que se había visto perjudicado porque las prometidas cesiones de la Real Sociedad finalmente no habían llegado.

Fue un partido vivido con mucha tensión, ya que Madrid en esos días no era un lugar precisamente tranquilo. Respecto a Franco en 1949 con ocasión de su visita a Ipurua el Ayuntamiento de Eibar le había nombrado Alcalde Honorario, y tuvieron que pasar treinta y tres años, hasta 2008, cuando el Pleno Municipal decidió retirarle el título. Igual estuvieron un poco lentos en la gestión.