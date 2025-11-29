El fotógrafo-pintor de Ipurua

Benigno Plazaola Goronaeta (1917-1988) natural de Oñate, estudió óptica en Madrid, y tras graduarse comenzó a trabajar en la óptica de un familiar en ... Santander, posteriormente tras un breve paso por San Sebastián —donde conoció a la que sería su esposa, Ramona Aguirre— en el año de 1947 estableció su comercio de óptica y fotografía en la calle Estación 8 en Eibar, que actualmente se encuentra ubicado en la esquina entre Errebal y San Agustín, lugar en el que en 2022 cumplió su 75 aniversario desde que Plazaola se estableció en Eibar.

Veintisiete años después de su fallecimiento, a finales del año 2015, la familia del fallecido Benigno Plazaola se puso en contacto con el Archivo municipal de Eibar para acordar la donación al Ayuntamiento del archivo fotográfico generado por Plazaola entre 1950 y 1985 en colaboración con distintos fotógrafos, y que constaba de más de 6 cajas, que contenían alrededor de 60.000 negativos de la vida política, social, cultural, deportiva, etc. de la villa. En las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta trabajaron para Plazaola destacados fotógrafos como el actualmente conocido a nivel internacional director de fotografía en el cine Javier Aguirresarobe, el fotógrafo durante décadas de El Correo Español-El Pueblo Vasco Javier Fernández Cuétara 'El zurdo' o Martín Romarate 'El chino'.

Tras un trabajo previo el Archivo Municipal catalogó estas 60.000 imágenes y en 2019 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Eibar y la Sociedad Deportiva Eibar por medio de su Fundación para digitalizar todos los contenidos. Se contabilizaron 14.800 imágenes, obra de Fernández en algunos casos y en la mayoría de Romarate, relacionadas con el fútbol en Eibar, siendo la mayor parte de ellas de partidos en Ipurua, partidos del Eibar como visitante y otras actividades futbolísticas como los campeonatos infantiles en Chanchazelay o el anexo, torneos interempresas, torneos de fútbol entre entidades bancarias, etc.

Este 'tesoro' de la historia del fútbol en Eibar actualmente ha sido complementado y organizado en Bases de Datos de manera que cada una de esos millares de imágenes están identificadas por fechas, personas que aparecen en las fotografías, etc. Pero la clave está en Martín Romarate, el fotógrafo que durante esos aproximadamente treinta y cinco años acudía a Ipurua y se colocaba sentado con una pequeña banqueta de madera junto a la portería hacia la que atacaba el Eibar en cada período. Le recuerdo con su cámara Leica y su eterna sonrisa, su pelo engominado y peinado hacia atrás y su gabardina, siempre la misma gabardina. Era una gran profesional que trabajaba en una empresa y los fines de semana acudía sin falta a Ipurua, de los que cuidaba los detalles.

Baste como ejemplo que en agosto de 1974 la prensa informaba que Martín Romarate, aunque no era empleado del Eibar, dedicó una jornada completa a intentar mejorar el entorno de Ipurua para favorecer la calidad de sus fotos. Se afanó en pintar de blanco las porterías del anexo, las del campo principal y el vallado de la instalación para lograr un mejor contraste en sus fotografías. Profesionalidad y cariño del que hoy en día podemos disfrutar en esas 14.800 imágenes. Un tesoro.