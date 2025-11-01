¿Una SD Eibar sin jugadores vascos?

Antes de la Guerra Civil los mejores futbolistas eibarreses como Muguerza, Echevarría, Ciriaco Errasti, Albeniz y otros tuvieron como referentes equipos de Primera División, en ... especial Athletic y Alavés, equipo del que dio el salto al Real Madrid Ciriaco. En 1940 coincidiendo con el inicio de la posguerra el Club que inicialmente se denominó Eibar Football Club y que es la actual S.D. Eibar se tuvo que nutrir obligatoriamente de jugadores eibarreses y del entorno más cercano de Debabarrena, Debagoiena y el Duranguesado.

En los años siguientes en categoría Regional la procedencia de los jugadores era muy similar a la inicial, la propia villa de Eibar y sus alrededores. El ascenso a Tercera División no varió mucho esta situación, y fueron las cinco temporadas en Segunda División, entre 1953 y 1958, cuando a este bloque de jugadores eibartarras, elgoibartarras, debarras, etc. se les unió un grupo muy destacado de jugadores vizcaínos y en especial de futbolistas cedidos por la Real Sociedad.

La larga travesía en Tercera División entre 1958 y 1976 trajo consigo que la gran parte de las plantillas fueran jugadores de Gipuzkoa y Bizkaia, circunstancia similar a la vivida en Regional Preferente entre 1976 y 1976, y que no varió en las dos Temporadas en Segunda B y las siguientes dieciocho temporadas en Segunda A. Con cuentagotas llegaron a Ipurua algunos jugadores del Estado no nacidos en Euskadi y algunos futbolistas extranjeros, siendo el primero Anel Karabeg en 1990. Pero todo cambió con el ascenso a Primera en 2014, motivado por la exigencia deportiva y por estar en un entorno en el que Real Sociedad y Athletic representan dos casos destacados en el fútbol europeo por su labor de cantera, lo que dificulta que al Eibar lleguen jugadores de sus equipos base.

De todas formas entre los 79 años que transcurren entre 1940 y 2019 siempre hubo algún jugador vasco en los partidos del Eibar. Pero el 31 de marzo de 2019 en el Levante 2-Eibar 2 se rompió esa situación. En el Eibar de la temporada 18-19 jugaban habitualmente Arbilla, 25 partidos, y Riesgo lo hizo en catorce ocasiones, pero en el citado partido de Valencia no lo hicieron ninguno de los dos. Así el Eibar alineó a Dmitrovic, Rubén Peña, Oliveira, Ramis, Jordán, Pedro León (Marc Cardona), Cucurella, Orellana, Escalante (Sergio Álvarez), Kike García (Charles) y Sergi Enrich.

Es decir, se alinearon a las órdenes del zaldibartarra José Luis Mendilibar catorce jugadores, de los que había un serbio, un portugués, un chileno, un argentino y un brasileño respecto a extranjeros. Jugadores españoles eran los nueve restantes. Ese día se quedaron en el banquillo sin jugar el debarra Asier Riesgo, el argentino De Blasis, el asturiano Cote y el catalán Pere Milla. La citada temporada 18-19 y las dos siguientes fueron en las que aquel Eibar de Primera tuvo la representación vasca más baja de su historia, y en la que aparte de Arbilla solamente algunos jugadores de Euskadi tuvieron alguna presencia en el equipo.

El retorno a Segunda División y en especial las adaptaciones presupuestarias posteriores significaron poco a poco una vuelta a los orígenes y en la actual temporada 25-26, en la que solamente hay dos extranjeros en la plantilla y el grueso son jugadores de Euskadi, con variaciones que oscilan entre los seis y ocho futbolistas en los onces iniciales, cumpliendo que siempre algo más del 50% de los titulares son de origen vasco. Situación muy lejana a la que se dio en 2019 cuando el Eibar por primera vez en su historia no contó con ningún jugador vasco en el terreno de juego ni siquiera tras las sustituciones.