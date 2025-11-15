Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

La cesión de Sergio Francisco al Eibar

JESÚS GUTIÉRREZ, HISTORIADOR

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

El actual entrenador de la Real Sociedad Sergio Francisco comenzó a formarse como futbolista en la cantera del Real Unión irundarra para pasar posteriormente a ... Zubieta como jugador de la Real Sociedad. Después de superar la edad juvenil con el primer equipo juvenil del club donostiarra pasó a la Real Sociedad B, para jugar en el filial entre la 97-98 y la 2000-01, aunque entre la 98-99 y la 00-01 estaba en la dinámica de entrenamientos del primer equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La cesión de Sergio Francisco al Eibar