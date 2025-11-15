La cesión de Sergio Francisco al Eibar

El actual entrenador de la Real Sociedad Sergio Francisco comenzó a formarse como futbolista en la cantera del Real Unión irundarra para pasar posteriormente a ... Zubieta como jugador de la Real Sociedad. Después de superar la edad juvenil con el primer equipo juvenil del club donostiarra pasó a la Real Sociedad B, para jugar en el filial entre la 97-98 y la 2000-01, aunque entre la 98-99 y la 00-01 estaba en la dinámica de entrenamientos del primer equipo.

Le avalaban sus cifras como goleador, ya que en el Sanse en 97 partidos marcó 43 goles.

Debutó en Copa en febrero de 1999 como jugador del primer equipo y ya definitivamente se integró para jugar en la élite en la primera vuelta de la 2000-01, aunque solamente disputó cuatro partidos en los que totalizó 103 minutos en el campo. En esas condiciones Real Sociedad y Eibar acordaron que el delantero irundarra llegase cedido a Ipurua en enero de 2001 para disputar la segunda vuelta de la 2ª A bajo las órdenes, que mejor término que esta palabra para definirlo en este caso, de Blas Ziarreta. En la delantera azulgrana su competencia eran jugadores como Igor Arenaza, Peio Olano o Aitor Agirre. La cesión de Sergio Francisco intentaba mitigar el perjuicio creado al Eibar en enero de 2001, ya que el nuevo entrenador de los blanquiazules Toshack, que había sustituido a mitad de temporada al exentrenador del Eibar Periko Alonso, decidió recuperar a los cedidos en Ipurua Xabi Alonso y Joseba Llorente, lo que provocó un malestar evidente en la directiva del Eibar. Para suplir estas dos bajas llegaron al Eibar en su sustitución los realistas Barkero desde el Toulouse francés y Sergio Francisco. Los realistas vivían difíciles momentos tras comenzar la temporada en el banquillo con Clemente, después llegó Periko Alonso y posteriormente el hijo de Gales, Toshack.

Sergio tenía 21 años y la misma semana de su llegada ya disputó sus primeros minutos como azulgrana en Leganés. Luchó por hacerse un hueco en los planes de Ziarreta, pero lo cierto es que aunque jugó dieciséis partidos como futbolista del Eibar no llegó a hacerse con la plaza de titular en ningún momento y solamente disputó dos partidos completos. Además no pudo disputar la competición de Copa porque el Eibar había sido eliminado en diciembre a partido único en Ipurua por el Zaragoza de Primera tras un, ¿le podríamos llamar 'cómico'? penalty decretado por el polémico colegiado navarro Undiano Mallenco.

En sus dieciséis partidos con el Eibar Sergio Francisco no logró marcar ningún gol y posteriormente su carrera como futbolista transcurrió mayoritariamente en 2ª B y esporádicamente en 2ª A. Así, jugó en la categoría de bronce en el Onda, Real Unión, Zamora y Lorca, para disputar después una temporada en 2ª A en el Nastic. Volvió a casa para jugar sus últimas seis temporadas con el Real Unión, todas en 2ª B excepto una en 2ª A. Como curiosidad hay que decir que marcó gol en todos los equipos en los que jugó, excepto en la Real Sociedad y en el Eibar. Además hay que citar que en 2ª A sí marcó tres goles con el Nastic pero ni en el Eibar ni en el Real Unión consiguió inaugurar su casillero de goles en esa categoría con equipos guipuzcoanos.

Lo cierto es que en Ipurua dejó el recuerdo de un jugador trabajador y buen compañero que se dejaba el alma en el campo y no escatimaba esfuerzos. Su último partido como jugador del Eibar lo disputó como titular en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla el día de la despedida del fútbol del gran Óscar Artetxe, y en el descanso el marcador indicaba un empate a uno tras el gol de Artetxe. Ziarreta decidió entonces sustituir a Sergio Francisco y potenciar el centro del campo con Mattin Irazoki, aunque finalmente los sevillistas marcaron un segundo gol y ganaron el partido.