Tras nueve jornadas consecutivas puntuando en casa, el Eibar sucumbió ante el colista. FERNANDO DE LA HERA

Eibar

Ipurua cae y el Eibar enciende las alarmas

Los errores vuelven a condenar a los armeros, que firman su peor arranque desde el descenso y afrontan una dura salida a Santander

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

El Eibar amaneció este martes inmerso en una realidad incómoda: la derrota del sábado ante el Real Zaragoza (1-2) no solo puso fin ... a una racha de nueve partidos invicto en Ipurua, sino que confirmó que el equipo atraviesa un momento crítico en lo clasificatorio, en lo emocional y en lo futbolístico. El golpe fue duro. Caer en casa frente al colista, que jugó con diez desde el minuto 25, amplifica una preocupación que ya venía creciendo en la ciudad y que ahora se instala con más fuerza. El equipo de Beñat San José es decimoséptimo con 17 puntos, solo uno por encima del descenso en la jornada 15, y sus números hablan por sí solos: cuatro victorias —todas en Ipurua—, cinco empates y seis derrotas. El peor arranque desde el regreso a Segunda.

