Ipurua acogió ayer la Feria Sibaris, un éxito de la gastronomía y la solidaridad

Ipurua recibió ayer, por cuarto año consecutivo, la Feria Sibaris, que celebraba su vigesimosegunda edición en el recinto armero. Este evento gastronómico se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la enología y la gastronomía, así como para quienes buscan productos locales y gourmet exclusivos.

Durante la feria, los asistentes pudieron degustar una selección de vinos de alta gama procedentes de 28 bodegas diferentes y descubrir una amplia y exquisita variedad de productos gourmet. El evento no solo destacó por su oferta culinaria, sino también por su compromiso social, ya que la totalidad de lo recaudado con la venta de entradas se destinará a apoyar a la Fundación Deparkel y Eta Kitto, organizaciones que desarrollan proyectos solidarios en la región.

La feria Sibaris logró aunar en un mismo espacio a productores tanto locales como nacionales, convirtiéndose una vez más en un escenario único para conocer nuevas tendencias, disfrutar de la alta gastronomía y fomentar el consumo de productos de calidad.