Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ipurua acogió ayer la Feria Sibaris, un éxito de la gastronomía y la solidaridad

M. R.

EIBAR.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Ipurua recibió ayer, por cuarto año consecutivo, la Feria Sibaris, que celebraba su vigesimosegunda edición en el recinto armero. Este evento gastronómico se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la enología y la gastronomía, así como para quienes buscan productos locales y gourmet exclusivos.

Durante la feria, los asistentes pudieron degustar una selección de vinos de alta gama procedentes de 28 bodegas diferentes y descubrir una amplia y exquisita variedad de productos gourmet. El evento no solo destacó por su oferta culinaria, sino también por su compromiso social, ya que la totalidad de lo recaudado con la venta de entradas se destinará a apoyar a la Fundación Deparkel y Eta Kitto, organizaciones que desarrollan proyectos solidarios en la región.

La feria Sibaris logró aunar en un mismo espacio a productores tanto locales como nacionales, convirtiéndose una vez más en un escenario único para conocer nuevas tendencias, disfrutar de la alta gastronomía y fomentar el consumo de productos de calidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ipurua acogió ayer la Feria Sibaris, un éxito de la gastronomía y la solidaridad