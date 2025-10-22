Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ipar Skate Eskola celebra una jornada de puertas abiertas dedicada al roller

M. R.

EEibar.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12

La escuela Ipar Skate Eskola celebrará este sábado, 25 de octubre, una nueva jornada de puertas abiertas en sus instalaciones del Polígono Industrial Matsaria 34, 1C, en Eibar. En esta ocasión, la cita estará enfocada exclusivamente en la modalidad de roller, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento de esta disciplina en la comarca.

La jornada se desarrollará de 17.00 a 19.00 horas, con dos tandas de clases: de 17.00 a 18.00 horas y de 18.00 a 19.00 horas. La actividad está abierta a participantes de todas las edades, a partir de los 4 años, tanto niños como adultos.

Para participar será obligatorio el uso de casco, y se recomienda llevar protecciones. En caso de no disponer de ellas, la organización facilitará el material necesario. El evento servirá como una oportunidad para conocer de cerca las instalaciones de Ipar y probar el roller, una modalidad que la escuela incorporó la pasada temporada en respuesta a la demanda de sus alumnos. Desde entonces, ha ido ganando protagonismo dentro del proyecto gracias al trabajo del entrenador Josu Horrillo, con una amplia experiencia.

Con esta jornada especial, Ipar busca seguir dando visibilidad a un deporte en auge, que combina equilibrio, técnica y diversión, y que cada vez atrae a más personas.

